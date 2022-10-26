وصفة الالوفيرا وزيت الخروع لنمو شعر الحاجبين والرموش

الوكيل الإخباري - قلّة نمو شعر الحاجبين والرموش وتساقطه مشكلة تعاني منها بعض النساء. أسباب هذه المشكلة تختلف بين الحساسية الناتجة عن استخدام الماسكارا التي تحتوي على مواد كيميائية مضرّة بشعيرات الرموش، والأسباب البيولوجية الطبّية أو حتّى الوراثية. مهما كان السبب الذي يؤدي إلى تساقط هذه الشعيرات، طبّقي الوصفة الطبيعية التي سنقدّمها لكِ اليوم لنموّ حاجبيكِ ورموشكِ بسرعة ومن دون أيّ آثار جانبية.

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طريقة عمل خلطة الالوفيرا وزيت الخروع لتكثيف الحاجبين والرموش







المكوّنات:





جل الألوفيرا

زيت الخروع



كبسولات فيتامين E



طريقة التحضير:



ضعي ملعقة صغيرة من الألوفيرا داخل وعاء.



أضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من زيت الخروع وكبسولتين فيتامين E.



اخلطي المزيج جيّداً إلى أن يتحوّل إلى سائل ثمّ ضعيه داخل عبوة صغيرة.



طريقة الاستعمال:



إستخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة.



طبّقي المزيج على رموشكِ وحاجبيكِ قبل الخلود إلى النوم.



اغسلي وجهكِ بمياه باردة في اليوم التالي عندما تستيقظين لتحصلي على نتيجة رائعة.



الرموش والحاجبان تفصيلين في وجهكِ يبرزان جمالكِ مع المكياج وحتّى من دونه. لذلك، إلى جانب هذه الوصفة السحرية، إليكِ بعض النصائح لإطلالة دائمة الانتعاش والجاذبية.



نصائح تساعد على العناية بالحواجب



تفادي إزالة الشعر المحيط بالحاجبين بواسطة الشمع. هذه الطريقة ستؤذي بصيلات الشعر فلا تنمو أبداً من جديد.



لا ترسمي حاجبيكِ بواسطة قلم قاس يمكن أن يؤذي الشعيرات الموجودة، فتضعف وتسقط. استخدمي تركيبة ليّنة لرسم حاجبيكِ من دون الضغط عليهما كثيراً.



غذّي نفسكِ بالفيتامينات:

تناولي الأطعمة التي تحتوي على البروتين، الفيتامين B، الحديد، الزنك والأوميغا 3 هذه المواد تساعد على نمو الشعر. تجدينها في الجوز، الأفوكادو، زيت الزيتون، الجزر، المانجو، سمك السلمون والسبانخ.



يمكنكِ دائماً الإستعانة بحيل الماكياج: مشّطي الحاجبين للأعلى، ارسمي خطّاً بقلم من لون حاجبيكِ، املئي الفراغات، عزّزي الرسمة بظلال عيونٍ بنيّة.



نصائح تساعد على العناية بالرموش



تجنّبي استخدام مكبس الرموش الذي يعمل على تكسيرها وإضعاف بُنيتها، وبالتّالي تساقطها.



انثري بودرة الأطفال على العود القطني ومرّريه على رموشكِ لجعلها أطول وأكثر كثافة على الفور ومن دون الماسكارا.



لا تفرطي في فرك عينيكِ. هذه الخطوة تسبّب تساقط رموشكِ وتؤذيها، لذلك، ننصحكِ بأن تضعي المياه الباردة على عينيكِ كلّما شعرتِ بالانزعاج. أمّا عند إزالة الماسكارا، فلا تضغطي على منطقة العينين هذا الأمر سيساهم في تساقط الرموش.



لا تبالغي في وضع الرموش الإصطناعية، فهي تعرّض الرموش الطبيعية إلى التساقط. لذلك، تجنّبي تطبيقها قدر الإمكان وقومي بوضعها فقط في المناسبات والحفلات.

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