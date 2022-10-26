8 أخطاء قد تقومين بها عند إستخدام مجعد الرموش... تجنّبيها!

الوكيل الإخباري - صحيح أن استخدام مجعد الرموش هو من الطرق التي تلجأ إليها الكثير من النساء لتبدو رموشهن طويلة ومقلوبة، إلّا أن هذه الخطوة قد تلحق الضرر أحياناً بالرموش.

اضافة اعلان

هناك عدد من الأخطاء التي قد ترتكبها المرأة حين تستخدم مجعد الرموش، من هنا وكي لا تقعي بها أنتِ ايضاً، إليك التالي.



أخطاء ترتكبينها أثناء استخدام مجعد الرموش







1- مسك مجعد الرموش بشكل خاطئ



مسك مجعد الرموش بطريقة خاطئة، يؤدّي إلى نتائج سلبية، لذلك يجب عليك ولتحقيق أفضل النتائج أن تضعي إبهامك وإصبع السبابة في فتحات القبضة المخصصة، ثم فتح المجعد على نطاق واسع بما يكفي لتناسب رموشك العلوية بين الوسادة المطاطية والجزء العلوي المعدني، وأن تقتربي من بعدها من جذور الرمش قدر الإمكان بدون لمس الجل، مع الضغط بإحكام وإغلاق البكر على الرموش.





2- الضغط بقوة على مجعد الرموش



يمكن أن يؤدي الضغط بقوة شديدة إلى قطع الرموش أو إزالتها، لذلك يعتبر إستخدام مجعد الرموش ببطئ والثبوت بعيداً عن القوة الطريقة الأفضل والأخف ضراراً. إضغطي على بكرة الشعر بلطف بدلاً من سحب رموشك للخارج، إذا كان لديك مجعد جيد للرموش، فلن تحتاجي إلى إستخدام الكثير من القوة.



3- عدم تسخين مجعد الرموش



سيساعد تسخين مجعد الرموش على تثبيت التجعيد، حيث يمكنك زيادة حرارة أداة تجعيد الرموش قبل تجعيدها عن طريق الإمساك بمجفف الشعر بالقرب منه لبضع ثوان . بالطبع، إحرصي على أن لا يكون قد سخن كثيراً لتجنب حرق هذه المنطقة.



4- وضع المسكرة قبل تجعيد الرموش



يقول الخبراء إن هذا ربما يكون أحد أكثر الأخطاء شيوعاً التي يمكن أن ترتكبيها عند إستخدام مجعد الرموش. يمكن أن تجعل مسكرة الرموش لزجة وربما يتم سحبها بواسطة مجعد الرموش. لذلك، إحرصي على تطبيق المسكرة بعد تجعيد رموشك، فيمكن أن يساعد ذلك في تثبيت الرموش في مكانها، وسيساعد تجعيد وتكثيف المسكرة الجيدة على زيادة تجعيد الشعر.



5- عدم تجعيد الرموش التي يصعب الوصول إليها



يصعب الوصول إلى بعض الرموش أكثر من غيرها، فبدلاً من محاولة الضغط عليهم جميعاً مرة واحدة، يمكنك بواسطة مجعد الرموش المصغر أيضاً تجعيد تلك الرموش التي يصعب الوصول إليها في الزوايا، وبالتالي منح رموشك كاملة مظهر ممتلئ وأكثر كثافة.



6- إستخدام مجعد رموش غير نظيف



يجب تنظيف جميع أدوات المكياج بانتظام، لذا فإن عدم تنظيف مجعد الرموش قد يؤدي إلى نتائج سلبية، لذلك يوصى بتنظيف الوسادة المطاطية والمعدن في مجعد الرموش مرة كل شهرين بمنديل مكياج. لتنظيف أعمق، يمكنك غسله بصابون الأطباق وتركه ليجف طوال الليل.



7- عدم تبديل الوسادة المطاطية الموجودة على مجعد الرموش



من الأخطاء التي يجب أخذها بعين الإعتبار هي عدم إستبدال مطاط مجعد الرموش من فترة لأخرى، لذلك يجب أن تستبدلي الوسادة المطاطية الموجودة على مجعد الرموش بمجرد أن تبدئي في التآكل، وهو الأمر الذي يحدث كل 3 أشهر تقريباً، إعتماداً على عدد مرات إستخدامه. كما يمكنكِ وللحصول على نتائج أفضل إستبدلي الحشوات المطاطية بأخرى من السيليكون، والتي بحسب الخبراء تدوم لفترة أطول.



8- استخدام نفس مجعد الرموش لفترة طويلة جداً



إستخدام مجعد الرموش لفترة طويلة جداً قد يؤدي إلى تلف وتكسر رموشك، حتى لو قمتِ بصيانته أسبوعياً و مسحه بمزيل المكياج وربما حتى فركه بالمطهرات لقتل أي جراثيم وبكتيريا. لذلك من المهم أن تلقي نظرة على مجعد رموشك من فترة لأخرى، فإذا رأيتي علامات التلف الواضحة عليه، فمن الأفضل رميه و الحصول على واحد جديد كل بضعة أشهر لنتائج صحية ومضمونة.



إليكِ هذا الدليل الكامل حول شامبو الرموش





في مقابل هذه الأخطاء التي قد تقومين بها عند استخدام مجعد الرموش، سنقدّم لكِ أبرز النصائح لاستخدامه بالطريقة الصحيحة.



نصائح لاستخدام مجعد الرموش بالطريقة الصحيحة



1- إختاري مجعد الرموش المناسب لكِ



إحرصي على إختيار الأداة المناسبة لأسلوبك وروتينك قبل أن تبدئي بتجعيد رموشك. لذلك، إختاري الأداة التي تلبي حاجتك وتناسب شكل عينك لكي تحصلي على النتيجة المرغوبة بأقل ضرر.



2- تأكّدي من إزالة المكياج قبل استخدام مجعد الرموش



نظافة الوجه ومحيط العين أمر مهم جداً، لذلك من المهم أن تتأكدي من إزالة المكياج القديم تماماً وتنظيف محيط العيون تنظيف كامل قبل البدء بتجعيد الرموش، للحصول على نتائج جيدة.

3- قومي بإمالة رأسكِ عند استخدام مجعد الرموش

إبدئي برموش نظيفة وامسك بمرآة النظر، وضعي رأسك بشكل صحيح، بحيث أنه سيسمح لك ذلك بتثبيت أداة تجعيد الشعر في مكانها بدون الضغط على جفنك عن طريق الخطأ. لتجنب أي إصابات ناتجة عن بكرة الشعر، حافظي على ذقنك للأعلى وأمِل رأسك قليلاً للخلف للحصول على أفضل زاوية.



4- راقبي الضمادات المطاطية الخاصة بمجعد الرموش



من المهم أن تراقبي الضمادات المطاطية التي تقبض على رموشك فبمجرد أن تصبح قديمة، فإنها لن تعمل بفعالية. إن تكرار الإستبدال يعتمد على عدد المرات التي تستخدمين فيها أداة تجعيد الشعر، ولكن للإستخدام المنتظم، يمكنك أن تستبدليها كل 3 أشهر.



5- حافظي على نظافة مجعد الرموش



تقترب أدوات تجعيد الشعر من عينك كثيراً، لذا يجب أن تحافظي على نظافتها لتجنب العدوى. بعد كل إستخدام، يمكنكِ تنظيفها بالماء والصابون المعتدل، ولكن ليس من الضروري القيام بذلك أكثر من مرة في الشهر إذا كنت تقومين بتعقيمها يومياً.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك