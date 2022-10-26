6 معلومات مدهشة قد لا تعرفينها عن الحواجب

الوكيل الإخباري - الحواجب هي من الملامح الأهمّ في الوجه، لكن هنالك العديد من المعلومات المدهشة التي لا تعرفينها عنها. تابعي القراءة واكتشفي ما فاتكِ، ونؤكّد لكِ أنّكِ لن تنظري إلى تلك الشعيرات بالطريقة نفسها بعد الآن.

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6 معلومات لا تعرفينها عن الحواجب







1- كل حاجب مؤلّف من عدد شعيرات لم يخطر على بالكِ



هنالك 250 شعرة في كلّ حاجب عند النساء وحوالي الـ1000 شعرة عند الرجال. نعم، هذا الأمر قد يفاجئكِ ولكن للأسف مع مرور الوقت وبسبب عوامل عديدة، تبدأ الشعيرات بالتساقط ولا تعود لتنمو أحياناً خصوصاً عند المرأة.





2- الحاجبان هما التفصيل صاحب التأثير الأكبر والأقوى في الوجه:



الدراسات أثبتت أنّه يُصعب التعرّف على شخصٍ ما من دون حاجبيه، إذ أنّ غيابهما يخرّب نظام الرؤيا الذي يساعد في تحديد معالم الوجه بشكلٍ عام.



3- نموّ شعر الحواجب أسرع في فصل الصيف



بسبب الجوّ الحار، الحركة الدائمة وعوامل أخرى تنمو شعيرات الحاجب بطريقة أسرع في فصل الصيف في حين تصبح هذه العملية أكثر بطءً في فصل الشتاء والجوّ البارد.



4- الحاجبان المتّصلان كانا دلالة على الذكاء



في زمن الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، كانت الحواجب الموحّدة أو المتّصلة علامة على الذكاء، الجمال والجاذبية. معلومة غريبة أليس كذلك؟



5- التوتر يؤثّر على نموّ شعيرات الحواجب



وذلك بطريقة سلبية طبعاً. شعيرات الحواجب قد تنمو بطريقة بطيئة للغاية أو تتوقّف عن النموّ بالكامل إذا كنتِ تعيشين توتّراً في حياتكِ اليوميّة. إحرصي على تحرير نفسكِ من هذا الضغط كي لا يكون جمالكِ الضحيّة الأولى.



6- الحاجبان ليسا متطابقين

هنالك سبب علميّ وراء ذلك. في الواقع، التعابير التي تقومين بها ووضعيّة النوم التي تعتمدينها لها دور أساسيّ في تقوية عضلات الوجه أو إضعافها، ما يؤثّر بشكلٍ مباشر على شكل الحاجبين بطريقة مباشرة.



- سبب عدم تطابق شكل الحواجب



الفرق بين الحاجبين يعود إلى قوّة عضلات الوجه من كلّ ناحية. التعابير التي تقومين بها ووضعيّة النوم التي تعتمدينها لها في الواقع دور أساسيّ في تقوية هذه العضلات أو إضعافها، ما يؤثّر على شكل الحاجبين بطريقة مباشرة.



كيف؟ النوم على جهّةٍ واحدة من الوجه يُفقد بشرتكِ مرونتها بسبب الاحتكاك المباشر والكثيف بالوسادة، مما يترك حاجبكِ مرتخيّاً بدلاً من أن يكون مشدوداً. كذلك، التعابير التي تقومين بها تقوّي عضلات وجهكِ من جهّةٍ معيّنة تاركةً عضلات الجهّة الأخرى ضعيفةً.



ما الحلّ؟ لن نقول لكِ توقّفي عن القيام بتعابيرٍ بوجهكِ، إذ أنّ هذا الأمر صعب لا بل مستحيل، لكن بإمكانكِ تغيير وضعيّة نومكِ. لا تنامي على معدتكِ أو على جانبٍ معيّن بعد اليوم، بل تمدّدي على ظهركِ كي لا تؤثّري على عضلات الوجه ولتتفادي التجاعيد أيضاً.

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