وصفات طبيعية للحفاظ على رقبة خالية من التصبغات

الوكيل الاخباري - هل تعلمين أن الرقبة المتصبغة والداكنة، من الممكن أن تفسد مظهرك مهما كان مكياجك متقناً، ومهما كانت بشرة وجهكِ نقية؟

لا قيمة لكل هذه الأمور طالما أن رقبتك تواجه مشاكل في اللون، ولكن لا تقلقي يمكنك اللجوء إلى العلاجات المنزلية والطبيعية كبديل لمنتجاتك التجارية للتخلص من العنق الداكن الذي يفسد مظهر مكياجك.



السبب الرئيسي للرقبة الداكنة هو قلة النظافة، لكن ثمة عوامل أخرى تسهم في تغير لونها، منها:



التعرض للشمس لفترات طويلة.

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الملوثات البيئية.



الكيماويات في مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة.



السمنة و/ أو مرض السكري.



اضطرابات المناعة الذاتية مثل الحزاز المسطح المصطبغ.



الالتهابات الفطرية







تقول الدكتورة آنا شاكون، أخصائية أمراض جلدية حاصلة على شهادتين وزميلة في الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، «عندما يكون لدى الشخص مستويات عالية من الأنسولين باستمرار، فقد يصاب بفرط التصبغ في منطقة الرقبة، وخاصة في مؤخرة العنق». كذلك، تسبب الإكزيما أو الالتهابات الفطرية اسمرار الجلد، ويمكن أن تتسبب الحالة الهرمونية المعروفة باسم Acanthosis Nigricans أيضًا في تغميق لون الجلد حول الرقبة وأجزاء أخرى من الجسم.



لهذه الحالات، مطلوب تشخيص من الطبيب، إذا أكد التشخيص أن التصبغ ليس بسبب المناعة الذاتية أو الفطرية أو الهرمونية، وكان بسبب التعرض لأشعة الشمس وقلة النظافة، فإن العلاجات الموضحة أدناه يمكن أن تساعد على تفتيح البشرة الداكنة في منطقة الرقبة.



جل الصبار لعلاج الرقبة الداكنة

سوف تحتاجين إلى ورقة الصبار. ما عليك القيام به هو تقطيع الورقة واستخراج الهلام منها، ثم فرك رقبتك لبضع دقائق باستخدام هذا الجل. اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء.



خل التفاح للرقبة الداكنة

أمزجي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع 4 ملاعق كبيرة ماء. بللي قطعة قطن بالمزيج وادهني بها منطقة الرقبة. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفي بالماء.



زيت اللوز للرقبة الداكنة

أمزجي بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، مع 1-2 قطرات من زيت شجرة الشاي (اختياري). نظفي رقبتك بالماء والصابون، ثم جففيها بالتربيت عليها.



دلّكي رقبتك الآن بزيت اللوز أو زيت جوز الهند. إذا كان لديك زيت شجرة الشاي، قومي بإضافته إلى الزيت الآخر للحصول على نتائج أفضل.



استمري في التدليك في حركات دائرية لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي المنطقة بالماء الفاتر.



يمكنك أيضًا استخدام كرة قطنية لمسح الزيت.

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