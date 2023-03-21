3 نصائح أساسية للعناية بالحواجب والحفاظ على كثافتها

الوكيل الاخباري - بما أنّنا لا نختلف على أنّ الحواجب هي من أهمّ الملامح في الوجه، لا بدّ من العناية بها من الداخل والخارج على حد سواء. ولذلك، استشرنا خبراء صالون وركّزنا معهم على أهمّ الجوانب الواجب أخذها في الاعتبار عند التفكير بالحواجب.



ماذا لو أفرطنا في تشذيب حواجبنا؟



تسعى كثيرات منّا إلى تشذيب الحواجب بمجرّد رؤية الشعيرات وهي لا تزال صغيرة للغاية. غير أنّ الخطوة هذه مضرّة وتؤثّر على نمو الشعيرات، فتعيق بالتالي إمكانية الحصول على الشكل المثالي. لذلك، يُنصح بانتظار مدّة شهر كامل قبل تشذيب الحواجب من جديد، من أجل ضمان نمو الشعيرات قدر الإمكان والحفاظ على دورة النمو ذاتها. وإن كنت تعانين من مشكلة الحواجب الخفيفة نتيجة الإفراط في تشذيبها سابقاً، يمكنك الاستعانة بالخبراء لمساعدتك في تعزيز نمو الشعيرات بحسب دورة موحّدة من جديد كما والاستعانة أيضاً بالسيرومات المقوّية والمغذية.



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ماذا لو لم نعتنِ بصحة حواجبنا؟



بما أنّك تبحثين دائماً عن الشكل المثالي لحاجبيك، لا بدّ لك أن تفكّري في صحّتهما وفي كيفية تعزيزها. ويكون ذلك طبعاً من خلال اتّباع روتين بسيط، وتحديداً من خلال استعمال سيروم مرطّب ومقوّي للحواجب بشكل يومي. فالمنتج هذا يسمح بترطيب الشعيرات وتحسين صحّتها وتقويتها وتعزيز نموها. فتماماً كما تخصّصين بعض الوقت للعناية بشعرك أو بشرتك وتحرصين على ترطيبهما، من الضروري العناية بالحواجب كي تبقى الشعيرات قوية.



ماذا لو لم ننتبه إلى بعض التفاصيل الدقيقة لصحة الحواجب؟



إلى جانب الانتباه إلى دورة نمو الشعيرات واستعمال السيرومات المخصّصة للحواجب، يمكن الاستعانة بالزيوت الطبيعية التي تعزّز الترطيب وتحدّ من تساقط شعر الحواجب وتقويته، مثل زيت الخروع وزيت الزيتون وغيرها. كذلك، من الضروري الانتباه إلى جودة وصلاحية منتجات مكياج الحواجب التي تستعملينها، كي تحافظي على صحتها.

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