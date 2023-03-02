4 بدائل لفيلر الشفاه

الوكيل الاخباري - حشو الشفاه هو الخيار الأشهر لتكبير الشفاه وجعلها أكثر امتلاء وسلاسة ونعومة، على الرغم من أنه إجراء بسيط وسريع ويمنحكِ نتائج فورية، إلا أن هناك العديد من البدائل المكتشفة حديثاً، أكثر سهولة مع وقت تعافي أقصر.

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دعينا نلقي نظرة على أشهر بدائل حشو الشفاه



لماذا هناك بدائل لحقن الشفاه؟

يمكن أن تكون حشوات الشفاه التقليدية غير مريحة تماماً لبعض الناس، بجانب أن العناية بها مستمرة وتحتاج إلى تعزيز بعد مرور 6 أشهر تقريباً، مما دفع الخبراء إلى البحث عن بدائل لحشوات الشفاه.











1.وشم الشفاه Lip Tattoo



وشم الشفاه المعروف باسم «تاتو الشفايف» هو نوع من إجراءات الوشم التجميلية، إنه يحدد الشفاه ويعززها مع الحفاظ على مظهر دقيق وطبيعي، كما أنه مثالي لتكثيف اللون في الشفاه الشاحبة أو تصحيح الأشكال غير المستوية. يعمل وشم الشفاه عن طريق تلوين الجلد بالأصباغ وفق الشكل الذي تختارينه. يتم تخدير المنطقة موضعياً قبل البدء بالوشم للحد من الآلام، علماً أن قد يشعر البعض بانزعاج رغم التخدير.



وعادة ما يستمر وشم الشفاه من 2 إلى 5 سنوات، وتعتمد هذه المدة على مجموعة من العوامل منها:



· التعرض لأشعة الشمس.

· أسلوب الحياة.

· منتجات العناية بالبشرة.





2.ملء الشفاه بالليزر Laser Lip Plumping



ملء الشفاه بالليزر هو نوع من تكبير الشفاه بالليزر الذي يرتفع بسرعة في شعبيته، إنه يحسن لون الشفاه وحجمها وشكلها.

كما يوحي الاسم، يتضمن هذا العلاج تطبيق نبضات قصيرة من الحرارة من شعاع الليزر على أنسجة الشفاه، لتحفيز إنتاج ألياف الكولاجين الجديدة، هذا يحسن مظهر الشفاه والجلد المحيط ومرونتها وملمسها، ويستغرق علاج ملء الشفاه بالليزر حوالي 15-20 دقيقة ويتم إجراؤه من قبل فني مدرب وذو خبرة.

يستمر ملء الشفاه بالليزر بشكل عام لمدة 6-12 شهراً، ويعتمد ذلك على عمرك واستقلاب الكولاجين.



3.ميكرونيدلينغ الشفاه Lip Microneedling



الإبر الدقيقة بشكل عام رائعة لتعزيز إنتاج الكولاجين وتحقيق مظهر شاب ورطب، ولكن لا ينصح بها للشفاه، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك:

· تتميز الشفاه بالعديد من الأوعية الدموية الدقيقة، مما يجعلها أكثر عرضة للكدمات.



· بشرة الشفاه أرق بكثير وأكثر حساسية.



· تفتقر الشفاه إلى الغدد الدهنية التي تفرز الزيوت الطبيعية، مما يعني أنه ليس لديها نظام إنتاج الرطوبة المغذي الخاص بها.



بسبب كل هذه العوامل، من الأفضل التخلي عن الإبر الدقيقة للشفاه نفسها، بدلاً من ذلك، يمكن استخدام هذه التقنية على المنطقة المحيطة بالشفتين، وهذا يستهدف خطوط الشفاه، حيث تظهر علامات الشيخوخة بالفعل، وهو إجراء آمن يستحق القيام به.



يعمل الوخز بالإبر الدقيقة عن طريق إلحاق صدمة صغيرة بالجلد لتحفيز عملية التجديد الطبيعية، هذا هو السبب في أنه يعرف أيضاً باسم العلاج بالكولاجين، ويمكن إجراء الوخز بالإبر الدقيقة للشفاه باستخدام ديرمارولر أو باستخدام ديرمابين.





4.رفع الشفاه Lip Lift



على عكس جميع البدائل الأخرى لحشو الشفاه التي ذكرناها، فإن رفع الشفاه هو إجراء جراحي دائم، ينطوي على تقصير المسافة بين الشفة العليا والأنف.

بدلاً من تغيير الحجم المادي للشفاه، يحقق هذا الإجراء وهم الامتلاء عن طريق زيادة ارتفاع الشفة العليا، كما أنه يزيد من رؤية الأسنان المركزية العليا عندما تستريح الشفاه، ويتم شد الشفاه عن طريق إجراء شقوق صغيرة في منطقة الشفة أو الأنف، وتعتمد المنطقة المحددة على التأثير الذي تريدين تحقيقه، والذي بدوره يملي تقنية رفع الشفاه المحددة التي سيستخدمها الجراح.



يتم سحب الشفة العليا لأعلى نحو بقعة الشق وأقرب إلى الأنف، وفي بعض الأحيان اعتماداً على التقنية المحددة، تتم إزالة شريط صغير من الجلد من منطقة الشق قبل رفع الشفة.



كما ذكرنا أعلاه، فإن إجراء رفع الشفاه دائم، ويتعافى الجلد في المنطقة الجراحية، مما قد يترك أو لا يترك ندبة صغيرة، حسب طبيعة البشرة.



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