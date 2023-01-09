4 حيل لتتخلّصي من أوجاع العمل... لن تتخيّلي سهولتها

الوكيل الاخباري - لا شكّ في أنّك تعانين من بعض الأوجاع في مكان العمل ومنها ألم الظهر والكتفين وغير ذلك. والسبب الأول هو جلوسك لوقت طويل بالوضعية نفسها. فكيف تتخطين هذه المشكلة وتتخلصين من ألمك؟





لتوضيح ذلك قالت الخبيرة الفرنسية أرماندين سيمون: «يمكن للجلوس في مكان العمل أن يسبب الشعور بالألم الجسدي إذا كان يترافق مع وضعية غير مريحة ومع الشعور بالتوتر والضغط النفسي».



لذا، دعت إلى أخذ بعض الإجراءات التي يمكنها التخفيف من أوجاع أطلقت عليها اسم «أوجاع العمل»:



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1 غيّري وضعيتك.

في هذا الصدد قالت الخبيرة: «من أبرز المشكلات التي تواجهينها في مكان العمل الحفاظ على الوضعية نفسها لوقت طويل. فليس عليك أن تبقي لمدة طويلة من دون أن تقومي بأي حركة. هذا غير طبيعي. إذاً، ما العمل؟ من الضروري التنقل بين الحين والآخر. مثلاً دعي نظرك يرتاح لبضع دقائق مع مرور كل ساعة. فالتركيز على شاشة الكومبيوتر يسبب انقباض عضلات العينين. إذاً انظري لدقيقة إلى مكان بعيد. كذلك، حاولي أن تغيري وضعية جلوسك والمشي كل ساعتين».





2 اجلسي بالطريقة الصحيحة.

تشير الخبيرة إلى أنه لا يمكن علاج أوجاع العمل من دون الجلوس بطريقة صحيحة. ولهذه الغاية تقول: «يجب تعديل المقعد بحيث يمكن وضع القدمين على الأرض وبما يشكل زاوية قائمة مع الركبتين». فهذه الوضعية تسهّل مرور الدورة الدموية. كذلك يجب أن يكون ظهر المقعد منحنياً قليلاً إلى الخلف. وهذا يعني أن تتمكني من وضع ساعديك على المكتب ليشكلا 90 درجة».



3 انتبهي لارتفاع شاشة الكومبيوتر:

يجب أن تكون موازية لمستوى عينيك. وهكذا لن تحتاجي إلى بذل جهود من أجل الرؤية.





4 رتّبي مكتبك بالطريقة المناسبة:

تنصحك الخبيرة بأن تضعي لوحة المفاتيح على مسافة قريبة من طرف المكتب كي لا تضطري إلى الانحناء لاستخدامه. كما تدعوك إلى أن تُبقي الفأرة قريبة كي لا تعاني من أوجاع في معصمك وبالتالي في ذراعك.