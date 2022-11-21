4 طرق منزليّة لشدّ ورفع الجفون المترهلّة

الوكيل الإخباري - صحيح أن آثار التعب وعلامات الشيخوخة التي تظهر في محيط العينين، لا بدّ من معالجتها بواسطة كريمات طبيّة أو مستحضرات للتخلّص من هذه المشكلة. لكن إلى جانب كريمات العناية بالبشرة، يمكنك اتباع طرق بسيطة وتطبيق خلطات طبيعية لحلّ هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. في ما يلي سنعرّفك على 4 طرق منزلية تساعدك في شدّ ورفع الجفون المترهّلة:



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خلطة الألوفيرا لشدّ ورفع الجفون المترهّلة





المكوّنات:



ملعقتان من اللبن



اللبن يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق وبالتالي التخفيف من الانتفاخ. كما يساعد في إخفاء الهالات السوداء، وذلك يعود الى الزنك الموجود في اللبن والذي يساهم في تبييض وتفتيح البشرة.



ملعقتان من الشوفان



الشوفان من المكوّنات الغنية بمضادات الأكسدة، وبالتالي يحارب علامات الشيخوخة ويمنحكِ بشرة نضرة خالية من التجاعيد.



ملعقة من جل الألوفيرا



يساعد الألوفيرا على ترطيب بشرتكِ، زيادة نعومتها وإشراقتها. كما يعمل على شدّ البشرة والخطوط الرفيعة.



½ حبة من الخيار المبروش



يحتوي الخيار على نسبة عالية جدّاً من الماء، وبالتالي تطبيقه على البشرة يزوّدها بترطيب معمّق ويخفف من الانتفاخ حول العينين.



طريقة التحضير والتطبيق: طبقي المزيج على جفن العين لمدة 20 دقيقة اغسلي بعدها بالمياه الباردة.



ماسك البيض لشدّ ورفع الجفون المترهّلة



قومي باستخراج بياض البيضة، وامزجيه جيّداً حتى يصبح ذات تركيبة كثيفة. طبقيه على الجفن لمدّة 10 دقائق قبل الغسل بالمياه الباردة. احرصي على عدم فتح العينين أثناء تطبيق الماسك. البيض من المكوّنات الغنيّة بالبروتين والألبومين اللذان يتميّزان بخصائص مقاومة للتجاعيد، فيعملان على شدّ البشرة.



أكياس شاي البابونج المثلّجة لشدّ ورفع الجفون المترهّلة



يحتوي البابونج على خصائص مضادة للإلتهاب وهو مصدر لمضادات الأكسدة التي تساعد في عمليّة تجديد الخلايا والأنسجة. كما أنّه يعمل على شدّ المسام و يبطئ من ظهور علامات الشيخوخة. لذلك، استخدميه لمعالجة مشكلة الجفون المترهّلة وللتخلّص من انتفاخ العينين. إن كانت المشكلة ما تزال في بدايتها، فأنتِ حتماً ستلاحظين الفرق في غضون أسابيع قليلة، أمّا إن كنتِ تعانين من الجفون المترهّلة منذ سنوات، فالمسألة ستتطلّب منكِ فترة أطول ليبان التحسّن. انقعي أكياس شاي البابونج بالمياه الساخنة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. طبقي الأكياس المثلّجة على عينيك لمدة 15 دقيقة. كرري هذه الخطوة مرتين في الأسبوع.



تمارين منزليّة لشدّ ورفع الجفون المترهلة



تمرين عضلات الوجه من الخطوات المهمة جدّاً للحفاظ على بشرة مشرقة وشابة. إليك تمرينين لرفع وشدّ الجفون المترهّلة:



التمرين الأوّل لشدّ ورفع الجفون المترهّلة:



- قومي برفع حاجبيكِ بواسطة اصبعي السبابة والأوسط



- أغلقي عينيك لمدة 5 دقائق



- كرري هذه الخطوة يومياً



التمرين الثاني لشدّ ورفع الجفون المترهّلة:



- دلّكي بإصبعيكِ عظمة الجفن لمدة 5 دقائق.



- كرّري هذه الخطوة يوميّاً

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