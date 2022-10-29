الليمون الحامض... إكسير الجمال في تفتيح البشرة ومعالجتها

الوكيل الإخباري - الليمون الحامض يحتوي على مجموعة من الخصائص والفيتامينات المذهِلة للبشرة. فهو قادر على تفتيح لون البشرة والقضاء على آثار البثور الملتهبة، وتنظيف البشرة من السموم، ما يجعله مكوّنًا أساسيًّا في مجال العناية بالبشرة من أجل استعادة الإشراقة والحيوية.

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وصفة الليمون الحامض من أجل القضاء على البقع السوداء والكلف:









هناك العديد من السيّدات اللواتي يعانينَ بقعًا سوداء أو على الأقل بقعًا داكنة اللون. لهؤلاء يُنصَح بالاستعانة بـالليمون الحامض، إذ إنّه قادر على تفتيح لون البشرة في مناطق مختلفة وصولاً إلى منطقة تحت العينين. فالليمون الحامض يحتوي على مكوّن مبيّض. كذلك، يُنصَح باستخدامه على المناطق التي تحتوي آثار بثور ملتهِبة.



المكوّنات وطريقة تحضير الماسك:



ملعقة من برش قشرة الليمون الحامض.



4 قطرات من خلاصة زيت الليمون الحامض.



ملعقتان من اللبن الزبادي.

تُمزج كل المكوّنات في وعاء وتُطبَّق على وجه نظيف. يُترك الماسك مدة 25 دقيقة إلى نصف ساعة، بعدها تتمّ إزالته باستخدام قطعة من القطن. لنتائج مثالية، يُنصَح بوضع هذا الماسك نصف ساعة في البرّاد. كما يُنصح بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع