5 أعشاب تخلصك من التوتر

الوكيل الاخباري - جميعنا نمر بحالة من القلق و التوتر، فمتطلبات الحياة تزداد يوماً بعد اليوم ما يجعل البحث عن الراحة والاسترخاء حاجة ضرورية. كم من مرّة عدت من العمل وأنت منزعجة، فجلست في السرير تفكرين بالحلول التي تزيد من توترك بدلاً من أن ترتاحي؟ وكم من مرّة تأمّلت بكوب المشروب الساخن الذي تتناولينه لتشعري بعدها أنّ النعاس غلبك؟



ربما لاحظت أنّ العديد من الأعشاب الطبيعية تحلّ مكان الأدوية المهدئة. وفي ما يلي، سنطلعك عليها بعد استشارة العديد من النساء

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البابونج



يحتوي البابونج على مركبات الفلافونويد التي تعمل كمهدئ للجهاز العصبي المسؤول عن الشعور بالقلق، وهو من الأعشاب التي تدخل في علاج الالتهابات وتشنجات العضلات والأرق. لذلك، فهو يساعد على النوم وهو من أكثر الأنواع التي يتم استهلاكها إذ يشرب الناس حوالى مليون كوب منه يومياً!



الشاي الأخضر



هو غني بمادة الثيانين التي تخفف من ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم. وينصح الأطباء بتناول كوب من الشاي الأخضر مرّة في اليوم من أجل التخلّص من التوتر.



زهرة الخزامى



تعرف هذه الزهرة بالعامية باللافندر، وتتميز برائحتها الفواحة، لذلك تمّ استخدامها منذ القدم في علاج الأرق والتعب والاكتئاب والقلق. وقد بينّت دراسات أجريت في العام 2010 أن استخدام زيت اللافندر يقلل من الشعور بالتوتر.





زهرة العاطفة



تسمى بالـPassion Flower، وهي نوع من أنواع المهدئات لأن تناولها يؤدي إلى ازدياد مستويات حمض الغاما أمينوبوتيريك في الدماغ الذي يقلل من نشاط خلايا المخ وبالتالي يساهم في الشعور بالاسترخاء. لذلك، تستخدم كمهدئ للأعصاب ومضاد للقلق والأرق.



جوزة الطيب



يساعد محلول جوزة الطيب على التخلص من القلق والاسترخاء، لذلك ينصح بتناوله قبل النوم لأنه يرخي عضلات الجسم فيقاوم الاضطرابات النفسية.



هذه هي أبرز المشروبات المكوّنة من الأعشاب التي ينصح بتناولها عند الشعور بالقلق، لكن تبقى نصيحتنا الأهم أن تتوقفي عن التفكير الزائد وتتحلي بالإيجابية لمواجهة الشعور بالتوتر.

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