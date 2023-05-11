5 زيوت ساحرة.. لتفتيح البقع الداكنة وعلاج التصبغات

الوكيل الاخباري - ينتج الميلانين الصباغ، الذي يعطي الجلد لونه، في الطبقات العميقة من البشرة، إذ يلعب دوراً حاسماً في حماية الجلد من أشعة الشمس، ومستوياته المتزايدة قد تسبب بقعاً داكنة وتصبغاً. في بعض الأحيان، قد تصل الخلايا الغنية بالميلانين إلى سطح الجلد، لأسباب هرمونية أو داخلية أخرى، وغالباً تؤدي هذه الأسباب، وعدم استخدام واقي الشمس بانتظام، إلى رواسب غير متساوية من الميلانين، تسبب ظهور بقع داكنة، وتصبغ البشرة. في ما يلي، بعض زيوت الوجه، التي يمكن أن تكون مفيدة جداً لعلاج البقع الداكنة، وتصبغات الجلد:



1 . زيت الورد: سواء كانت بشرتكِ باهتة، أو لديكِ تغير في لون الشفاه، أو ندوب حب الشباب، يمكن أن يكون زيت الورد مفيداً جداً، حيث سيساعد في تسريع تجديد خلايا الجلد، ما يؤدي إلى بشرة مشرقة، وسيعمل هذا الزيت على ترطيب البشرة بعمق بأحماضها الدهنية، التي يمكن أن تقلل، أيضاً، احمرار الجلد.



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2. زيت شجرة الشاي: من أهم مميزات زيت شجرة الشاي، أنه يطرد البكتيريا المرتبطة بالإصابة بالمشاكل الجلدية من الأساس، وبالتالي يقلل الإصابات الجديدة، ويسرع شفاء الإصابات السابقة. تمرير زيت شجرة الشاي بوسادة قطنية بعد تنظيف بشرتكِ، وقبل الأمصال الثقيلة أو المرطبات، للمساعدة على القضاء على البقع الداكنة والتصبغ وإزالة البكتيريا التي تسبب البثور، ويعد علاجاً فعالاً لبشرة مُشرقة.



3 . زيت اللبان: يتكون هذا الزيت من خصائص علاجية، من شأنها أن تساعد على تقليل ظهور الندوب والإكزيما وفرط التصبغ والبقع الداكنة من الجلد. ستساعد الخصائص القابضة لزيت اللبان في علاج حب الشباب، والحد من المسام الكبيرة، وتقوية الجلد. كما أنه يساعد على تجديد وهج البشرة، وله خصائص مطهرة وشافية قوية. ويستخدم هذا الزيت لتفتيح البشرة الباهتة والداكنة من أضرار أشعة الشمس.



4 . زيت خشب الصندل: يحتوي زيت خشب الصندل الأساسي على التيروزيناز، الذي يجعله فعالاً في تخفيف فرط التصبغ. ويعتبر خشب الصندل مثالياً لتفتيح البقع الداكنة، بفضل صفاته المضادة للفطريات والالتهابات.



5 . زيت إبرة الراعي: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على تقليل البقع الداكنة، وتغير لون الجلد، خاصة ندبات حب الشباب، وزيت إبرة الراعي فعال جداً في تفتيح الندوب والعيوب والبقع الداكنة، ويساعد على شفاء الجلد التالف كمضاد طبيعي للأكسدة وللالتهابات. ويمارس زيت إبرة الراعي عملاً قابضاً طبيعياً، إذا يهدئ الاحمرار، كما أنه يساعد على الاحتفاظ بالترطيب بشكل أفضل في الجلد، ما يؤدي إلى تحسين المظهر الطبيعي لأي تندب أو فرط تصبغ.

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