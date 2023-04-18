الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

قوات الاحتلال تنصب برجا عسكريا جنوب شرق بيت لحم

فلس الريف يزود 140 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون و513 ألف دينار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

ضبط 5980 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء خلال الربع الأول

حماية المستهلك تدعو إلى التأني قبل شراء مستلزمات العيد

فلسطين تعلن موعد صلاة عيد الفطر

قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت لحم

تفاصيل جديدة لحادث دهس 3 سيدات في عمان

الثلاثاء، 18-04-2023 11:16 ص

السيستامين للبشرة.. تعرفي إلى مضاد الأكسدة الأفضل للبقع الداكنة

لاىعتلاهن


الوكيل الاخباري - إذا كنتِ تعانين بقعاً داكنة أو كلفاً في الوجه أو الجسم، فبالتأكيد إنك تعرفتِ على الكثير من المنتجات، التي زعمت أنها سوف تقضي على هذه المشكلة، من دون نتيجة.

لكن في الحقيقة، هناك مكون واحد يمكنه أن ينقذك من هذه البقع المزعجة هو "السيستامين"، أحد مضادات الأكسدة، ومركب كيميائي موجود بشكل طبيعي يتم تصنيعه بيولوجياً عن طريق تدهور الإنزيم المساعد (أ). لذا إليكِ كل ما تحتاجين لمعرفته حول السيستامين للبشرة.


ما السيستامين؟

السيستامين هو أحد مضادات الأكسدة، التي تحدث بشكل طبيعي، والتي يمكن استخدامها لتفتيح التصبغ في الجلد، فهو يمنع تخليق الميلانين، واستخدم لعقود لعلاج اضطراب تخزين "الليزوزومي" الوراثي النادر، وهو داء المثانة الكلوي. ويعمل السيستامين على تلاشي البقع الداكنة عن طريق تقليل كمية "L-cystine" في الخلايا، والتي تشارك في إنتاج الميلانين، لذلك يعمل بشكل فعال على تقليل التصبغ الزائد في الجلد.

في حين أن السيستامين يحدث بشكل طبيعي وآمن لمعظم الناس، يشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون البهاق يجب أن يتجنبوه، بالإضافة إلى أنه لم يتم اختباره للاستخدام أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

وفي ما يتعلق بمن يمكنه استخدامه، يعمل السيستامين على مجموعة واسعة من أنواع البشرة وحالاتها. السيستيامين هو الأفضل لأي شخص يعاني مشاكل فرط التصبغ، خاصة الذين يرغبون في تجنب الهيدروكينون، المحظور في الاتحاد الأوروبي، كونه يعتبر مادة مسرطنة محتملة، أو منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الكورتيكوستيرويد، والتي يمكن أن ترقق الجلد.


فوائد السيستامين للبشرة:

على الرغم من أن لديكِ خيارات عندما يتعلق الأمر بالمكونات التي يمكن أن تساعد على تلاشي التصبغ، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تختارين وتفضلين السيستامين على غيره:

يحدث بشكل طبيعي في الجسم:

السيستامين هو أحد مضادات الأكسدة التي يصنعها جسمنا من تلقاء نفسه، فعامل تفتيح البشرة هذا يمكن العثور عليه في خلايا الجلد بالجسم، حيث يقلل هذا المضاد للأكسدة القوي من إنتاج الميلانين في الجلد لتحسين البقع البنية العنيدة بشكل واضح.

الأهم من ذلك، نظراً لأنه ليس مبيضاً، فإن الجلد لا يفقد كمية الميلانين؛ وبالتالي الصباغ في الجلد، بدلاً من ذلك، فإنه يزيل فقط الصباغ الزائد الذي يسبب فرط التصبغ.

لطيف:

بقدر ما تذهب مكونات تفتيح البشرة، فإن السيستامين على الجانب الأكثر أماناً من المنتجات الأخرى المتاحة، بما في ذلك الهيدروكينون.

مناسب مع الاستخدام المستمر:

يمكن استخدام السيستامين على أساس مستمر، ويعمل بشكل جيد على مجموعة واسعة من ألوان البشرة، إنه جيد التحمل، ولا يتطلب فواصل في الاستخدام، مقارنة بالهيدروكينون والكورتيكوستيرويدات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رلالارن

شفتاك تصبحان أرق مع التقدم في العمر.. إليك السبب!

5080896-757837563

18 نصيحة صحية.. تساعد في الحفاظ على رشاقتك

8c5e5a1f-a066-4e34-ae6e-d54f8b53fe4a

حمام خل التفاح.. هل يمنحكِ بشرة أفضل؟

istock-1325137123-1024x683

تعرفي على فوائد العلاج بالضوء الأحمر

Capture

منتجات لروتين العناية بالبشرة ضرورية في العشرينيات

1d286a75-c4fe-4fe1-983f-31c3f42aa3a3

3 نصائح لاستقبال فصل الصيف بشعر صحي ولامع

أخبار متعلقة
istock-1170856363-1024x683

بهذه الأطعمة.. عززي الكولاجين في بشرتكِ

8443751-232697404

قناع الفراولة والشوكولاتة يمنح بشرتكِ إشراقاً وتوهجاً.. جربيه!

8443741-591680213

أفضل مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول

d28aa24d-2c0a-4315-8540-28db704b8d1d

لماذا من الضروري أن تحتوي مستحضراتك على الفيتامين سي؟

2248626-711252659

نضارة البشرة في رمضان بخمس خطوات سهلة

تهخخت

هل تحتاجين إلى وقاية بشرتك من الشمس وأنت في المنزل؟ اكتشفي الإجابة