السيستامين للبشرة.. تعرفي إلى مضاد الأكسدة الأفضل للبقع الداكنة

الوكيل الاخباري - إذا كنتِ تعانين بقعاً داكنة أو كلفاً في الوجه أو الجسم، فبالتأكيد إنك تعرفتِ على الكثير من المنتجات، التي زعمت أنها سوف تقضي على هذه المشكلة، من دون نتيجة.



لكن في الحقيقة، هناك مكون واحد يمكنه أن ينقذك من هذه البقع المزعجة هو "السيستامين"، أحد مضادات الأكسدة، ومركب كيميائي موجود بشكل طبيعي يتم تصنيعه بيولوجياً عن طريق تدهور الإنزيم المساعد (أ). لذا إليكِ كل ما تحتاجين لمعرفته حول السيستامين للبشرة.





ما السيستامين؟



السيستامين هو أحد مضادات الأكسدة، التي تحدث بشكل طبيعي، والتي يمكن استخدامها لتفتيح التصبغ في الجلد، فهو يمنع تخليق الميلانين، واستخدم لعقود لعلاج اضطراب تخزين "الليزوزومي" الوراثي النادر، وهو داء المثانة الكلوي. ويعمل السيستامين على تلاشي البقع الداكنة عن طريق تقليل كمية "L-cystine" في الخلايا، والتي تشارك في إنتاج الميلانين، لذلك يعمل بشكل فعال على تقليل التصبغ الزائد في الجلد.



في حين أن السيستامين يحدث بشكل طبيعي وآمن لمعظم الناس، يشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون البهاق يجب أن يتجنبوه، بالإضافة إلى أنه لم يتم اختباره للاستخدام أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.



وفي ما يتعلق بمن يمكنه استخدامه، يعمل السيستامين على مجموعة واسعة من أنواع البشرة وحالاتها. السيستيامين هو الأفضل لأي شخص يعاني مشاكل فرط التصبغ، خاصة الذين يرغبون في تجنب الهيدروكينون، المحظور في الاتحاد الأوروبي، كونه يعتبر مادة مسرطنة محتملة، أو منتجات تفتيح البشرة المحتوية على الكورتيكوستيرويد، والتي يمكن أن ترقق الجلد.





فوائد السيستامين للبشرة:



على الرغم من أن لديكِ خيارات عندما يتعلق الأمر بالمكونات التي يمكن أن تساعد على تلاشي التصبغ، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تختارين وتفضلين السيستامين على غيره:



يحدث بشكل طبيعي في الجسم:



السيستامين هو أحد مضادات الأكسدة التي يصنعها جسمنا من تلقاء نفسه، فعامل تفتيح البشرة هذا يمكن العثور عليه في خلايا الجلد بالجسم، حيث يقلل هذا المضاد للأكسدة القوي من إنتاج الميلانين في الجلد لتحسين البقع البنية العنيدة بشكل واضح.



الأهم من ذلك، نظراً لأنه ليس مبيضاً، فإن الجلد لا يفقد كمية الميلانين؛ وبالتالي الصباغ في الجلد، بدلاً من ذلك، فإنه يزيل فقط الصباغ الزائد الذي يسبب فرط التصبغ.



لطيف:



بقدر ما تذهب مكونات تفتيح البشرة، فإن السيستامين على الجانب الأكثر أماناً من المنتجات الأخرى المتاحة، بما في ذلك الهيدروكينون.



مناسب مع الاستخدام المستمر:



يمكن استخدام السيستامين على أساس مستمر، ويعمل بشكل جيد على مجموعة واسعة من ألوان البشرة، إنه جيد التحمل، ولا يتطلب فواصل في الاستخدام، مقارنة بالهيدروكينون والكورتيكوستيرويدات.

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