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الأحد، 05-02-2023 03:07 م

5 مكونات إذا رأيتها في واقي الشمس.. فلا تستخدميه

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الوكيل الاخباريواقي الشمس من أهم منتجات العناية بالبشرة في الصيف والشتاء، كثيراً ما ينصح أطباء الجلدية بضرورة عدم الخروج من المنزل من دون تطبيقه، للحفاظ على بشرة صحية وخالية من المشاكل الجلدية.

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لكن هل تعلمين أن هناك بعض المكونات الموجودة في عدد من أنواع واقي الشمس، قد تسبب أضراراً ومشاكل لبشرتكِ، لذلك يجب عليكِ النظر في المكونات الموجودة، ومن أجل التأكد من اختيار أفضل واقي شمسي لبشرتكِ، قد ترغبين في معرفة المكونات المضرة حتى تتمكني من تجنب شراء المنتجات التي تحتويها. 

 

 

مكونات عليكِ تجنبها في واقي الشمس الخاص بكِ

 

 

 



أوكتينوكسات Octinoxate


Octinoxate هو مكون موجود في واقي الشمس قد تكتشفينه أيضاً في قائمة المكونات على ملصق منتجكِ المفضل، بالإضافة إلى مجموعة من منتجات العناية بالبشرة، هو مادة كيميائية تعرف أيضاً باسم أوكتيل ميثوكسيسينامات أو OMC، واقتصرت كمية الأوكتينوكسات المستخدمة في المنتج على مستويات معينة من قبل كندا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.


حتى مع هذه القيود، ارتبط الأوكتينوكسات بظهور حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى، كما أن المصابين بالكلف قد يرغبون في تجنب واقي الشمس مع الأوكتينوكسات، وكذلك الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة لتقليل خطر التهيج.


وجدت بعض الأبحاث والدراسات، أن هذه المادة الكيميائية قد تعطل الهرمونات عند استهلاك كميات كبيرة، لكن لوحظ أن 0.002٪ فقط سوف يمتصها الجلد، مما قد يبقيه في منطقة آمنة، وهذا سبب آخر إما لتجنب واقيات الشمس مع الأوكتينوكسات أو اختيار واحد يبقى يستخدم كمية محدودة وبالتالي مقبولة.

 


أوكسي بنزون Oxybenzone


عند مسح المكونات في واقي الشمس، ستحتاجين إلى مراقبة الأوكسي بنزون، هو مركب يأتي من البنزوفينون، يساعد على حمايتكِ من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه موجود في البلاستيك ولعب الأطفال وبعض النباتات المتدفقة. والأوكسي بنزون قد يعطل مستويات الهرمون، مما يؤدي إلى ظهور عدد من المشاكل المثيرة للقلق. وتشير الوقاية إلى أن العديد من الاختبارات وجدت أنه يمكن أن يسبب الحساسية في الجلد
 
 

أوكتيسالات Octisalate


الأوكتيسالات مادة كيميائية غالباً ما توجد في واقي الشمس وتعمل على إطالة الحماية من أشعة الشمس، وعلاوة على ذلك، فإنها تفيد بشرتكِ من خلال المساعدة على منع الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى حروق الشمس، وكذلك المساعدة على جعل الصيغة أكثر مقاومة للماء.


لكن أوصت إدارة الأغذية والعقاقير أنه لا يمكن أن تشكل المادة سوى 5% من المنتج، لتجنب المشاكل الجلدية التي قد يسببها بعد حبس العرق في مسام الوجه، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب وغيره من المشاكل.

أفوبنزون Avobenzone


في حين أن المكونات الأخرى الموجودة عادة في واقي الشمس يمكن أن تمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة المحتملة من ضر بشرتكِ وإيذائها بطرق مخيفة للغاية، فإن أفوبنزون يعمل بشكل مختلف قليلاً.


يغيّر أفوبنزون الأشعة فوق البنفسجية إلى حرارة، ثم يطلق هذه الأخيرة، وبدلاً من البقاء فوق الجلد وصرف أشعة الشمس، يحول أفوبنزون الأشعة فوق البنفسجية إلى طاقة أقل ضرراً للبشرة.


في حين أن هذا يبدو مثالياً، فإن الأفوبنزون هو مادة كيميائية قد تسبب أيضاً التهاب الجلد الضوئي والتهاب الجلد التماسي التحسسي، كما أنها ليست مادة كيميائية مستقرة، مما يمكن أن تنخفض فعاليتها بشكل كبير بنسبة 50% إلى 90%، في ساعة واحدة فقط، وهذا هو السبب في أنه غالباً ما يقترن بمواد كيميائية أخرى يمكن أن تدعمه.

 


حمض أمينوبنزويك او حمض بارامينوبنزويك (PABA)


تعرف هذه المادة الكيميائية باسم حمض الأمينوبنزويك أو حمض البارا أمينوبنزويك أو PABA، وهي موجودة في واقي الشمس بسبب قدرتها على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، ولسوء الحظ فهو مكون تم ربطه بكل من التهاب الجلد الضوئي والتهاب الجلد التماسي التحسسي.

 

 

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