5 نصائح ذهبية لتهذيب وتسريع نمو "البيبي هير".. تعرفي عليها

الوكيل الاخباري - لقد حاولنا، جميعاً، عمل تسريحة ذيل الحصان والكعك الأملس، بعد أن استوحينا من مشاهيرنا المفضلين، لكننا فشلنا فشلاً ذريعاً، وذلك بسبب "البيبي هير" المزعج للغاية.



يمكن لجل الشعر أن يحل لك المشكلة لبعض الوقت، وهو خطوة إضافية تحتاجين إلى اتباعها في كل مرة لتهذيب " البيبي هير"، لكن ماذا لو لم يتوفر لديك جل الشعر؟



فكيف يمكن تسريع نمو "البيبي هير" من دون قصه أو إزالته؟



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في ما يلي، 5 نصائح ذهبية لتهذيب وتسريع نمو "البيبي هير":









التدليك بالزيت



الزيت هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بأي نوع من مشاكل الشعر، حيث يساعد التدليك الجيد بالزيت في تغذية فروة رأسك، وتحسين الدورة الدموية وتحفيز بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى نمو أكثر و كثافة وامتلاء.



ليس هذا فقط، فالتدليك بالزيت يساعد أيضاً في تحسين قوة الشد لشعرك، ما يمنع التقصف، ويقلل أيضاً تجعد شعرك.



و هناك الكثير من زيوت الشعر التي يمكنك استخدامها لتحفيز نمو "البيبي هير"، لكن من المؤكد أن جوز الهند واللوز والخروع تتصدر القائمة.





زيت جوز الهند



بفضل الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في زيت جوز الهند، مثل فيتامين e، يساعد على تغذية فروة رأسك، ما يؤدي إلى تغلغل فروة الشعر.





زيت اللوز



يساعد تدليك شعرك بزيت اللوز في زيادة تدفق الدم ويعرض فروة رأسك لمضادات الأكسدة القوية، التي تساعد في مشاكل، مثل: جفاف الجذور، وحكة فروة الرأس، وتقصف الشعر وتساقطه، التي تصبح عائقاً لنمو "البيبي هير".





تجنب التصفيف بالحرارة



التصفيف بالحرارة شيء يجب تجنبه إذا كنت تريدين أن يكون شعرك صحياً، وينمو بسرعة، لكن قد يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات التصفيف بالحرارة هذه أيضاً إلى الجفاف وتساقط الشعر وتقصف الأطراف.



ونظراً لأن "البيبي هير"، هذا رقيق جداً وأرق من شعرك العادي، سيكون للتصفيف بالحرارة تأثير أسوأ فيه، مما له في شعرك العادي.





استخدم الشامبو الغني بالبروتين



يتكون شعرنا وأظافرنا وبشرتنا من بروتين يسمى الكيراتين وهو أقل عرضة للتمزق والخدش، ويمكن أن يكون استخدام الشامبو الذي يحتوي على البروتين فعالاً للغاية ومفيداً لشعرك، حيث يساعد هذا الشامبو في تقوية شعرك عن طريق إعادة مغذيات الشعر.





تدليك فروة الرأس



تدليك فروة الرأس هو نشاط يجب أن يكون موجوداً في روتين العناية بالشعر بالإضافة إلى روتين العناية الذاتية، ويساعد تدليك فروة رأسك إما ببعض الزيوت أو بالتجفيف في زيادة الدورة الدموية في فروة رأسك ويخفف التوتر أيضاً.



ويؤثر كلا الأمرين، أي الدورة الدموية والضغط العصبي، في نمو شعرك بطريقة أو بأخرى، حيث تساعد زيادة الدورة الدموية في تحفيز نمو بصيلات الشعر وتجعل شعرك ينمو بكثافة وسمكاً، فإن تخفيف التوتر له أهميته الخاصة، حيث يدفع الإجهاد بصيلات شعرك إلى مرحلة الراحة حيث لا يمكن أن تنمو أكثر بحيث تظل في نفس الشكل أو تميل إلى التساقط.





النظام الغذائي



وفي النهاية يتعلق الأمر بما تأكله لأن النظام الغذائي الصحي يؤدي إلى عقل سليم وجسم صحي وروح صحية وشعر صحي أيضاً، نظراً لأن شعرنا يتكون أساساً من بروتين الكيراتين، واتباع نظام غذائي غني بالبروتين يساعد دائماً في جعله أقوى وأطول وأكثر لمعاناً. و يمكن أن يؤدي نقص البروتين في نظامك الغذائي إلى تساقط الشعر، وقد يصبح أيضاً عائقاً في نمو شعرك وخاصة لمن لديهم "بيبي هير".



فقط، تأكدى من إدراج كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي اليومي، لتحفيز وتسريع نمو "البيبي هير" لديك.

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