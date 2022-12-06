مفعول أبر النضارة للوجه لا يصدق!

الوكيل الإخباري - إبر النضارة للوجه المعروفة أيضًا باسم الوخز الدقيق يمكن أن تقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وبعض الندبات. وهي إجراء آمن وعلاجي لعلاج الندبات والتجاعيد. فما هي فوائد أبر النضارة للوجه ؟



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فوائد أبر النضارة



قد يساعد الوخز بالإبر الدقيقة في مشاكل مثل:



حب الشباب



بقع أو بقع داكنة على جلدك



المسام الكبيرة



انخفاض مرونة الجلد



علامات التمدد



أضرار اشعه الشمس



الخطوط الدقيقة والتجاعيد





الوخز بالإبر الدقيقة أقل تكلفة من العلاج بالليزر ، والذي يمكن أن يكلف حوالي أربعة أضعاف. قد تعمل الوخزات الدقيقة بشكل أفضل مع الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لأنها لا تنطوي على الحرارة بالطريقة التي تعمل بها علاجات الليزر ، والتي يمكن أن تؤثر على لون بشرتك. اسألي طبيب الأمراض الجلدية عن الأفضل بالنسبة لبشرتك - وميزانيتك.

ماذا يحدث عندما تحصلي على أبر النضارة



يمكن لأطباء الأمراض الجلدية إجراء الوخز بالإبر الدقيقة.

الجماليات أيضا يفعلون ذلك. إذا حاولت ذلك في مكان آخر غير مكتب الطبيب ، فتحققي أولاً من خبرة الشخص وبيانات اعتماده ، وتأكدي من تعقيم جميع المعدات. هناك إصدارات من أجهزة microneedling بإمكانك فعل ذلك بنفسك. لكن أطباء الأمراض الجلدية يحذرون من استخدامها لأنك قد تؤذي بشرتك عن طريق الخطأ ، وقد لا يكون لديكِ طريقة جيدة لتعقيم الإبر.

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