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السبت، 24-12-2022 11:03 ص

ما هو تأثير التقشير البارد على الوجه؟

ننم


الوكيل الاخباري - تقشير الجلد البارد هو عملية غير جراحية تزيل الخلايا الميتة وتقشر الطبقة العليا من الجلد وتحفز إنتاج خلايا جديدة. غالبًا ما يستخدم لعلاج التصبغ وحب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد. فما هو تأثير التقشير البارد للوجه؟ وهل له فوائد للبشرة والوجه؟

ما هو تأثير تقشير الجلد البارد على بشرتك؟

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هناك العديد من الفوائد لتقشير الجلد البارد مقارنة بأنواع التقشير الأخرى مثل التقشير الساخن والكيميائي. التقشير البارد من أكثر الطرق شيوعاً لتقليل البقع الداكنة وفرط التصبغ. إنها طريقة سهلة لتحسين ملمس البشرة وتوازن زيت البشرة ، كما أنها لطيفة على جميع أنواع البشرة.


تم إجراء أبحاث على نطاق واسع في مجال التقشير البارد في المجال الطبي لسنوات. لقد ثبت أنه فعال في الحد من فرط التصبغ وتحسين نسيج الجلد. يمكن أيضًا استخدام التقشير البارد كعلاج لندبات حب الشباب والكلف والحالات الأخرى التي تؤثر على الجلد. قد يساعد التقشير البارد أيضًا في تقليل تلف الجلد الناتج عن التعرض للشمس.

فوائد التقشير البارد للبشرة المضادة

يعد التقشير البارد للجلد أحد أكثر علاجات الشيخوخة شيوعًا والتي تستخدم تفاعلًا كيميائيًا لتقشير الخلايا الميتة من سطح بشرتك. هذا يمكن أن يحسن بشرتك عن طريق إزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد وندبات حب الشباب وأضرار أشعة الشمس.


يُعتقد أن وضع مادة باردة على الوجه يحفز تدفق الدم مما يزيد من الأوكسجين في الأنسجة وكذلك ينشط إنتاج الكولاجين المسؤول عن بشرة شابة.

 

 

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