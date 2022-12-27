حضري بودرة تفتيح الجسم العجيبة في المنزل بدقائق

الوكيل الاخباري - ستشعر بشرتك بالنعومة بشكل استثنائي إذا واصلت استخدام بودرة تفتيح الجسم العشبية المعطرة والتي تسمح للجلد بامتصاص الفوائد الطبية والعلاجية لجميع المكونات العشبية المستخدمة ، وتغذي كل خلية من خلايا الجلد وتعطي جسمك بشرة متوهجة بشكل كامل. لكن كيف تحضرّين بودرة تفتيح الجسم المذهلة في المنزل؟ وما هي طريقة تطبيقها على الجسم؟



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طريقة تحضير بودرة تفتيح الجسم









هذه خلطة سهلة التحضير لها رائحة لطيفة ، والاستخدام المتكرر يمنح بشرتك لمعانًا صحيًا ويحافظ عليها خالية من الشوائب. وبعيداً عن أبر تفتيح البشرة والجسم هذه الخلطة تعمل كمقشر معتدل ، يزيل الجلد الميت ويمنح بشرتك توهجًا صحيًا. تعمل بودرة التفتيح التي تحتوي على مكونات مثل الكركم ومسحوق خشب الصندل أيضًا على تقليل الندبات بشكل كبير عند استخدامها يوميًا.



ملعقتان كبيرتان من الدقيق



ملعقتان كبيرتان من خشب الصندل



ملعقة صغيرة من الورد المسحوق



ملعقة كبيرة من الكركم



طريقة استخدام بودرة تفتيح الجسم:



خذي ملعقتين كبيرتين من الدقيق في كوب والفائدة منه أنه يحافظ على البشرة خالية من الشوائب وينظفها جيدًا.



أضيفي ملعقتين كبيرتين من مسحوق خشب الصندل الذي يساعد على منع ظهور حب الشباب وتقليل الندبات و الحفاظ على برودة الجسم في الحرارة والتحكم في رائحة الجسم.



امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الورد الذي يوفر خصائص رائعة للعناية بالبشرة ويساعد على الحفاظ على البشرة خالية من الشوائب.



أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم فهو يوفر خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على بشرتك خالية من الشوائب. كما أن لها رائحة مهدئة.



امزجي جميع المكونات في وعاء خلط كبير.



طريقة الاستخدام: اصنعي عجينة بكمية كافية من الماء لتغطية الجسم والوجه بالكامل.

تأكدي من الاحتفاظ بهذه البودرة لتفتيح الجسم في وعاء محكم الإغلاق للإستعمال فيما بعد.

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