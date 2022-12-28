5 نصائح للحفاظ على لون الشعر المصبوغ

الوكيل الاخباري - نهتمّ نحن النساء للغاية بمتابعة الصيحات الرائجة ونخصّص الكثير من التركيز للتعرّف على كل اتّجاه من المتوقّع أن يكون رائجاً خلال الأشهر القادمة. ولذلك، نتابع أسابيع الموضة العالمية أولاً وحسابات العلامات التجارية والدور العالمية والنجمات والمؤثرات ومختلف خبراء التجميل والموضة ثانياً لنبقى على اطّلاع بكل جديد.



ولو أخذنا الصيحات الجمالية على وجه الخصوص، يمكن التحدّث مثلاً عن صيحات الشعر كالألوان الرائجة. وبما أنّنا نلاحظ أنّ كل موسم يترافق ببعض ألوان الشعر الرائجة أكثر من سواها، تسارع كثيرات منّا إلى التألّق بهذه التدرّجات، بما يناسب أسلوبها طبعاً. وكما نعلم كلّنا، يحتاج الشعر المصبوغ في العادة إلى الكثير من العناية، لأنّ فروة الرأس والخصلات تصبح أكثر حساسية.



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ولا يكفي التفكير في كيفية الحفاظ على صحة الشعر المصبوغ، بل أيضاً في كيفية الحفاظ على حيوية لون الصبغة لأطول فترة ممكنة. ولذلك، نقدّم لك مجموعة من النصائح التي تساعد في الحفاظ على لون جميل وحيوي للشعر المصبوغ.



ينبغي استخدام شامبو للشعر المصبوغ للحفاظ على اللون، فهو يأتي عادةً بتركيبة مخصّصة لحماية الصبغة كما وغنية بعدد من المكوّنات الضرورية لتلطيف الشعر ومنع تلفه وجفافه وتراجع صحته، هذا مع الإشارة إلى تدنّي نسبة السلفات في المقابل.



لا بدّ من اختيار الشامبو الذي يتوافق مع لون الصبغة. ففي كثير من الأحيان، تقدّم العلامات التجارية منتجات شامبو مختلفة منها المخصّص لألوان الأشقر أو تدرّجات الأحمر أو التدرّجات الغامقة تماماً...







احرصي على حماية شعرك من أشعة الشمس المباشرة، وذلك من خلال اعتماد قبّعة أو وضع الرذاذ الواقي المخصّص للشعر. كذلك، أبعدي عن شعرك الآثار السلبية التي يخلّفها الكلور في المسابح، وذلك من خلال شطفه على الفور بعد الخروج من الماء الذي يزيد من مسامات الشعر ويجعل اللون باهتاً.



استعيني بأقنعة الشعر التي يتم تصميمها خصيصاً للشعر المصبوغ، فهي تساعدك في الحفاظ على حيوية اللون وتضمن تغذية الشعر للحفاظ على اللون مدة أطول.



قبل تصفيف الشعر بالأدوات الحرارية، استخدمي منتجات الحماية من الحرارة التي تتسبّب بضعف اللون وتغيّره بسرعة.

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