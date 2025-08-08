الجمعة 2025-08-08 02:03 م
 

العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

الوكيل الإخباري-   صعدت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي جديد الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوغراما.

وظل الذهب في المعاملات الفورية متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأميركية.


وبحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 تموز في وقت سابق من الجلسة، وكسب المعدن النفيس أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1% إلى 3490.70 دولارا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولارا.

 
 
