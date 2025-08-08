العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

وظل الذهب في المعاملات الفورية متجها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأميركية.
وبحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 تموز في وقت سابق من الجلسة، وكسب المعدن النفيس أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1% إلى 3490.70 دولارا، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولارا.
-
أخبار متعلقة
-
النحاس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والحديد يتراجع
-
النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران
-
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
-
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ
-
وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
-
ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.5% خلال الأشهر السبعة الأولى
-
روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام