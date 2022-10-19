الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

2180 سائحا ألمانيا يصلون إلى العقبة الجمعة

المياه: جميع المصادر المائية في الأردن آمنة

بوتين يُعلن حالة الحرب

كشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول في الجنوب

16 قراراً جديداً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

احتمالات تساقط الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون بإنتاج جيد

6210 طلبات ترشيح لجائزتي المعلم والمرشد التربوي المتميز

الأعلى للسكان: الشباب الأردني يفتقر لمعلومات الصحة الإنجابية

ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

عطاء لشراء 100 -120 الف طن قمح

الأربعاء، 19-10-2022 01:36 م

5 نصائح مهمة لمكياج الزفاف

رافع


الوكيل الإخباري - المظهر الذي تختارينه ليوم زفافك لن يشاهده جميع ضيوف حفل الزفاف فحسب، بل سيتم التقاطه في مئات الصور لتذكيرك بيومك الخاص. إذن كيف تتأكدين من أنك اخترته بشكل صحيح؟

اضافة اعلان

 

فيما يلي 5 نصائح رئيسية لفهم الأمر بشكل صحيح.

 

أساسيات مكياج الزفاف

 


 

 

 

البشرة أولاً

 

 


كما هو الحال دائماَ، أنت بحاجة إلى التركيز على بشرتك وسيظهر باقي المظهر في مكانه. احترسي في الفترة التي تسبق يومك الكبير لتجنب أي شيء يسبب تشققات على بشرتك وتنظيفها جيداَ كل ليلة لتجنب انسداد المسام. قد ترغبين في التفكير في تجميل الوجه قبل الزفاف. في صباح يوم زفافك، يجب أن تبدأي بتنظيف شامل ولكن لطيف حتى تكون بشرتك نظيفة ومنتعشة قبل أن تبدأي في وضع المكياج. إذا كانت بشرتك دهنية، ضعي برايمر لإزالة اللمعان عن منطقة T.

 

 

 

 

توهج غير لامع مقابل توهج طبيعي

 

 


تميل البشرة المتوهجة إلى الظهور بشكل أفضل في الحياة الواقعية، لكنك تريدين تجنب اللمعان الزائد لصور زفافك. لذا، فإن الجمع بين الاثنين هو الخيار الأفضل لبشرتك.

 

 

 

أضيفي اللون

 

 


لا تخافي من إضافة بعض الألوان إلى مظهر زفافك - خاصةً إذا كنتِ تفضلين فستان زفاف أبيض كلاسيكي. لا تريدين أن تبدو إطلالتك باهتة للغاية، لذا اختاري لون شفاه على الأقل بدرجتين أكثر إشراقاً من لون بشرتك، فاللون الوردي الدافئ يبدو جميلًا وأنثوياً. بدلاً من ذلك، إذا كنت تشعرين براحة أكبر في الشفاه ذات اللون النود غير اللامع، استعملي تلميح ضئيل من درجات الألوان النحاسية المتلألئة أو الدافئة.

 

 

اضبطي المكياج

 

 


تذكري أن الفرق بين مظهر المكياج هذا وأسلوبك المعتاد هو أن هذا المظهر يجب أن يدوم (ويبدو رائعاً) طوال اليوم. استخدمي منتج تثبيت المكياج لضبط مكياجك في مكانه بحيث يستمر طوال اليوم.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبلفع

الفرق بين الليزر الكربوني والتقشير الكيميائي لبشرة نضرة ومتوهجة

لالغ

إزالة النمش والكلف في الصيف بالطرق الطبيعية وطريقة استخدامها

رلا

الماء المقطّر والماء المفلتر، ما هي خصائصهما وأيهما الأفضل للعناية ببشرتكِ؟

رغ

نصائح لجعل بشرتك وردية...

نخت

هل أنت حساسة تجاه مستحضرات العناية بالبشرة ؟

ىممححححح

دليل العناية بالبشرة: ما الفرق بين التقشير والسكراب؟

أخبار متعلقة
رلا

الماء المقطّر والماء المفلتر، ما هي خصائصهما وأيهما الأفضل للعناية ببشرتكِ؟

غع

سكراب القهوة بوصفات سهلة

للابل

بحسب طبيبة جلدية : هذا ما سيجعلكِ تتخلّصين من البقع الداكنة فعلياً!

لااه78ه

طريقة عمل سيروم فيتامين E للبشرة

بببفغغف

العصير الاخضر ليس مهم فقط للصحة إنما للبشرة أيضاً... إليكِ أبرز فوائده

تحح0

بعد حقن حمض الهيالورونيك، ما النتيجة !