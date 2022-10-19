5 نصائح مهمة لمكياج الزفاف

الوكيل الإخباري - المظهر الذي تختارينه ليوم زفافك لن يشاهده جميع ضيوف حفل الزفاف فحسب، بل سيتم التقاطه في مئات الصور لتذكيرك بيومك الخاص. إذن كيف تتأكدين من أنك اخترته بشكل صحيح؟

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فيما يلي 5 نصائح رئيسية لفهم الأمر بشكل صحيح.

أساسيات مكياج الزفاف





البشرة أولاً



كما هو الحال دائماَ، أنت بحاجة إلى التركيز على بشرتك وسيظهر باقي المظهر في مكانه. احترسي في الفترة التي تسبق يومك الكبير لتجنب أي شيء يسبب تشققات على بشرتك وتنظيفها جيداَ كل ليلة لتجنب انسداد المسام. قد ترغبين في التفكير في تجميل الوجه قبل الزفاف. في صباح يوم زفافك، يجب أن تبدأي بتنظيف شامل ولكن لطيف حتى تكون بشرتك نظيفة ومنتعشة قبل أن تبدأي في وضع المكياج. إذا كانت بشرتك دهنية، ضعي برايمر لإزالة اللمعان عن منطقة T.

توهج غير لامع مقابل توهج طبيعي



تميل البشرة المتوهجة إلى الظهور بشكل أفضل في الحياة الواقعية، لكنك تريدين تجنب اللمعان الزائد لصور زفافك. لذا، فإن الجمع بين الاثنين هو الخيار الأفضل لبشرتك.

أضيفي اللون



لا تخافي من إضافة بعض الألوان إلى مظهر زفافك - خاصةً إذا كنتِ تفضلين فستان زفاف أبيض كلاسيكي. لا تريدين أن تبدو إطلالتك باهتة للغاية، لذا اختاري لون شفاه على الأقل بدرجتين أكثر إشراقاً من لون بشرتك، فاللون الوردي الدافئ يبدو جميلًا وأنثوياً. بدلاً من ذلك، إذا كنت تشعرين براحة أكبر في الشفاه ذات اللون النود غير اللامع، استعملي تلميح ضئيل من درجات الألوان النحاسية المتلألئة أو الدافئة.

اضبطي المكياج



تذكري أن الفرق بين مظهر المكياج هذا وأسلوبك المعتاد هو أن هذا المظهر يجب أن يدوم (ويبدو رائعاً) طوال اليوم. استخدمي منتج تثبيت المكياج لضبط مكياجك في مكانه بحيث يستمر طوال اليوم.

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