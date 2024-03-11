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الإثنين، 11-03-2024 12:19 م

6 نصائح مهمة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - يعتبر شهر رمضان المبارك فترة استثنائية تتطلب اهتمامًا خاصًا بالصحة والجمال، ومن بين الجوانب التي يجب التركيز عليها خلال هذا الشهر الكريم هي العناية بالشعر. مع التغيرات التي تطرأ على نمط الحياة خلال فترة الصيام وتناول الطعام، يصبح من الضروري الحرص على الحفاظ على صحة وجمال الشعر.

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في السطور المقبلة، نقدم بعض النصائح والخطوات الهامة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان.

وتعتبر التغذية السليمة أساسًا في الحفاظ على صحة الشعر، وخاصة خلال شهر رمضان. يجب أن تحتوي وجبات الإفطار والسحور على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم البيضاء والبقوليات والمكسرات، والفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الشعر.

كما يجب اتباع نظام محدد يقتصر على غسل الشعر مرتين في الأسبوع، لمنع فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الشعر ونشاطه، كما يجب اختيار شامبو مناسب يمنع جفاف الشعر. علاوة على ذلك، ينبغي تجنب استخدام مياه ساخنة لغسل الشعر لتجنب التلف والحفاظ على رطوبته وقوته.

مع التقلبات في درجات الحرارة والتعرض للرطوبة خلال شهر رمضان، يجب الحرص على العناية الجيدة بالشعر من الخارج. ينصح بتنظيف فروة الرأس باستخدام مقشرات عضوية خالية من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند لترطيب وتغذية الشعر.

ويعتبر الترطيب الجيد للشعر أمرًا أساسيًا خلال فترة الصيام؛ إذ يمكن أن يتعرض الشعر للجفاف نتيجة عدم تناول السوائل بما يكفي. لذا يجب شرب الكمية الكافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور.

ومع الصيام وتقليل النشاط البدني خلال فترة النهار، يصبح من الضروري الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال فترة الإفطار وبعد الإفطار. فالتمارين الرياضية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

كما يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة رمضان، يساهم النوم الجيد في تجديد خلايا الشعر وتقويته. لذا يجب تحديد ساعات النوم بشكل منتظم وتجنب البقاء مستيقظين لساعات متأخرة من الليل.

 

لبنان 24

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