7 تغييرات عليكِ القيام بها في روتينكِ اليومي للحفاظ على صحة العين

الوكيل الإخباري - صحة عينيكِ لا تقل أهمية عن صحة جسمكِ! إذا كنتِ تريدين أن تظل عينيكِ قوية وصحية، فأنت بحاجة إلى العناية بها يومياً عن طريق تبني التغييرات التالية لتصبح جزءً من الروتين اليومي للعناية بعينيكِ.



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7 تغييرات عليكِ القيام بها للحفاظ على صحة العين







1- اتباع نظام غذائي صحي



إتباع نظام غذائي صحي يجعلك تقطعين شوطاً طويلاً في الحفاظ على صحة عينيكِ.

اليك بعض الأطعمة مثل الأسماك، المكسرات، البقوليات، الحمضيات، الخضروات الورقية الخضراء، الجزر، لحوم البقر والبيض، فهي تقلل بشكل كبير من مخاطر أمراض العيون.





2- تقليل التعرض للشاشات



تتعرض العيون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لشاشات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة. نظراً لأنه يكاد يكون من المستحيل منع تعريض عينيكِ لهذه الشاشات، حاولي كل 20 دقيقة التركيز على شيء آخر لمدة 20 ثانية لأن هذا سيطيل صحة عينيكِ لفترة أطول من الزمن.





3- وضع نظارات



لا ضرر في وضع نظارات طبية عند القراءة أو مشاهدة التلفاز حتى ولو لم تعاني من ضعف النظر لأن ذلك يحمي عينيكِ من أشعة الشاشات الضارة وبالتالي يحافظ على صحة العين. كما أن وضع نظارات شمس في أوقات النهار يحمي عينيكِ من أشعة الشمس الضارة التي تسبب أضرار جسيمة للعين مع الوقت.





4- غسل اليدين جيداً



قبل لمس العين أو فركها، لا بد من غسل اليدين جيداً. نميل في الكثير من الأحيان إلى لمس وجهنا وعيوننا بأيدينا المتسخة التي يمكن أن تنقل الأمراض. إذا لم تتمكني من مقاومة لمس عينيكِ لأي سبب، فتأكدي من غسل يديك جيداً أولاً.





5- شرب الكثير من الماء



عندما تتوقف العين عن إنتاج الدموع، فإنها لم تعد رطبة بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى جفاف العين و إجهادها، فضلأ عن مشاكل بالرؤية ولذلك عليكِ التأكد من أن جسمكِ رطب دائماً لأن شرب الكثير من الماء كل يوم يمكن أن يمنع ويعكس العديد من الآثار السلبية للجفاف.





6- الحصول على قسط كافي من النوم



العيون المحرومة من النوم هي عيون غير صحية! تحتاج العيون إلى 8 ساعات على الأقل من النوم في الليلة لتجديد نفسها ولتعمل بشكل جيد خلال النهار.

قضاء الكثير من الوقت من دون نوم سيؤدي إلى إجهاد العين، وحتى جفافها.





7- فحص العين باستمرار



الوقاية خير من العلاج ولذلك عليكِ دائماً بعمل فحوصات دورية للعين للتأكد من سلامتها. كما أن الفحص سيساعدكِ على إكتشاف بعض أمراض العين التي لا توجد لها أعراض واضحة، وبالتالي معرفتها مبكراً والحصول على العلاج المناسب.

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