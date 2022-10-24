أفضل الطرق لإزالة الماسكارا المقاومة للماء

الوكيل الإخباري - معظم الماسكارا تسيل على وجهك بحلول الظهر وتعطيك مظهراً مخيفاً، خاصة في الأيام الحارة، ولكن الماسكارا المقاومة للماء مضمونة بما يكفي للحفاظ على مكياج عينيك سليمًا سواء أثناء المطر أو عند الاستمتاع بالبحر، فإذا كانت الماسكارا مصممة لتكون مقاومة للماء، فأنت تعلمين أن روتين تنظيف الرموش والغسيل البسيط لا يكفي للتخلص من بقايا الماسكارا، لذلك هناك بعض الاقتراحات حول كيفية إزالة الماسكارا في المنزل، دون الإضرار برموشك بشكل دائم.

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كيفية إزالة الماسكارا المقاومة للماء







استخدام مزيلات مكياج العيون



كل ما عليك القيام به هو رش بضع قطرات على قطعة قطنية، و امسحيها على جفونك، لا مزيد من الماسكارا المقاومة للماء. إذا كنت تستخدمين الماسكارا المقاومة للماء كثيراً، فإن الاستثمار في مزيل مكياج العيون الجيد والموثوق يمكن أن يغير قواعد اللعبة تمامًا، للحصول على تنظيف لطيف وترطيب فوري، قومي باستخدام ماء ميسيلار للتنظيف.



تجربة شامبو الأطفال



كل ما عليك فعله هو استخدام كمية بحجم نقطة من شامبو الأطفال و وضعها على رموشك بقطعة قطن مبللة. بمجرد الانتهاء استخدمي قطعة قماش مبللة لإزالة أي فائض متبقِ من الجفن. لكن لا ينبغي استخدام هذه الطريقة مع الشامبو العادي.



لأن شامبو الأطفال مصمم بحيث لا يسبب تهيجًا للمناطق الحساسة، لكن استخدام الشامبو العادي يمكن أن يسبب رد فعل. يرجى أيضًا ملاحظة أنه قبل تجربة أي وصفات منزلية الصنع على بشرتك، قم بإجراء اختبار رقعة أو استشر طبيب أمراض جلدية.



استخدام كريم بارد



ابدأ بتنظيف وجهك بلطف. جففيها بالتربيت عليها وضعي الكريم البارد كعلاج ترطيب عميق على رموشك وجلدك. بمجرد تشغيله لبضع دقائق، امسحيه بقطعة قماش دافئة، سيتم نزع الماسكارا في لحظة، بالإضافة إلى أن هذا إجراء علاجي فائق لوجهك أيضًا.



زيت جوز الهند



ضعي القليل من زيت جوز الهند على قطعة قطنية و امسحيها ببساطة على جفونك، كما تفعلين عادةً لإزالة مكياجك. بمجرد إزالته نظفي وجهك بشكل صحيح للتأكد من عدم وجود بقايا زيت.



زيت اللوز والجوجوبا



أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز أو الجوجوبا مع ملعقتين كبيرتين من البندق والقليل من الماء. صب المزيج في وعاء شفاف، ورجه حتى يتجانس بشكل صحيح. اغمسي كرة قطنية في الوعاء لإزالة الماسكارا، ويجب أن تنزعها دون عناد.



زيت الزيتون



هذه إحدى أسهل طرق إزالة الماسكارا المقاومة للماء بدون مزيل المكياج، لأن المكون عادة ما يكون موجودًا في مطبخك. لن يؤدي زيت الزيتون إلى ترطيب رموشك بمجرد إزالة الماسكارا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تكسير الخصائص التي تجعل الماسكارا مقاومة للماء.



ما عليك سوى صب القليل من زيت الزيتون على أصابعك وفرك رموشك به حتى تبدأ الماسكارا في التدفق على وجهك. بمجرد الانتهاء من ذلك، استخدمي كرة قطنية لمسحها و اتبعي روتين العناية بالبشرة كما هو مخطط.



نصائح عند إزالة الماسكارا المقاومة للماء



استخدمي أدوات قطنية



لقد ذكرنا كرات قطنية وفوط قطنية للمساعدة في إزالة الماسكارا المقاومة للماء، حيث تم تصميم هذه الأدوات خصيصًا لتكون ناعمة على وجهك، وستساعدك على ضمان إزالة كل المنتج من منطقة عينك. بدلاً من ذلك يجب أن تؤدي قطعة قماش نظيفة ومبللة للوجه أيضًا الحيلة لإزالة الماسكارا المقاومة للماء.



كوني لطيفة عند إزالة الماسكارا



يمكن أن تؤدي محاولة إزالة الماسكارا بقوة إلى مجموعة من المشاكل من تلقاء نفسها، مثل خدش الجفون، و إزالة الرموش غير المرغوب فيها، وقد تسبب أيضًا إحساسًا بالحرقان والهدف الكامل من إزالة الماسكارا هو تجنب كل ذلك، كوني لطيفة عند إزالة الماسكارا المقاومة للماء وحافظي على رموشك سليمة.



قومي بتنظيف وجهك بعد إزالته



سواء كنت تحاولين طريقة إزالة الماسكارا المقاومة للماء بدون مزيل المكياج، أو باستخدام منتج معين، فأنت بحاجة إلى تنظيف وجهك بعد الإزالة المناسبة، سيساعد ذلك في إزالة أي بقايا متبقية على الوجه، وكذلك يعتني بكل الأوساخ والشوائب التي قد تتركها. بمجرد أن تبدي منتعشة لا تنسي روتين العناية بالبشرة أيضًا.



لا تستخدمين المكونات المهيجة



المزيلات بمكونات مثل الكحول والعطور محظور استخدامها على العين، يمكن أن يؤدي الكحول والعطور إلى تهيج منطقة العين الحساسة، لذلك عند اختيار مزيلات مكياج العيون، تأكدي من خلو المنتج من هذه المنتجات



لا تفركي عينيك



فرك عينيك أثناء إزالة الماسكارا المقاومة للماء يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، لن يقتصر الأمر على وضع الماسكارا على وجهك بالكامل وفي خطر انسداد المسام، ولكن هذا قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الرموش.

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