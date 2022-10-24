الوكيل الإخباري - يعتبر كحل الأثمد، من أجود أنواع الكحل العربي. ويتوفر في العديد من الدول، لكن أشهرها الحجاز، و المغرب العربي، و أصفهان. وهو في الأصل عبارة عن حجر أسود مائل للاحمرار، يصنع منه كحلاً للعينين. ونظراً لخصائصه العلاجية، واحتوائه على العديد من المعادن الأساسية، وعلى رأسها الصوديوم، والبوتاسيوم، يمكنك استخدامه للعناية بشعرك وتعزيز نموه. في الآتي. إليك الطريقة

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طريقة استخدام كحل الأثمد لإنبات الشعر







ثمّة طرق عدة لاستخدام الأثمد لتكثيف الشعر وتعزيز صحته، ومنها:





كحل الأثمد مع الليمون



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الأثمد المطحون.



كوب من الماء الدافئ.



عصير ليمونة.



طريقة التحضير والاستعمال:



في كوب من الماء، ضعي الأثمد المطحون، وأضيفي إليه عصير الليمون. امزجي المكونات جيداً للحصول على مزيج ليّن. احضري قطعة قماش وبلليها بالمزيج، ثم مرريها على فراغات الشعر في فروة الرأس مع التدليك بلطف وبحركات دائرية. واتركي المزيج على رأسك طوال الليل. في صباح اليوم التالي قومي بشطف شعرك جيداً بالشامبو الخالي من الكبريت والماء.





خلطة الأثمد وزيت الزيتون

المكونات:



ملعقة كبيرة من الأثمد المطحون.



ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.



طريقة التحضير والاستعمال:



امزجي كل من الأثمد المطحون وزيت الزيوت جيداً للحصول على قوام ليّن. ثم، دلّكي به فروة رأسك وشعرك جيداً، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة قبل شطفه بالشامبو والماء.

فوائد كحل الأثمد للشعر



لكحل الأثمد فوائد رائعة للشعر، ولعلّ أبرزها:



علاج مشكلة تساقط الشعر، والتخفيف من حالات الصلع الوراثي.



ترطيب الشعر الجاف، وتعزيز لمعانه.



تعزيز كثافة الشعر وزيادة طوله.



التخلّص من تقصف الشعر.

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