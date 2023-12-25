الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023.. لو استثمرت به لتضاعفت أموالك

الاحتلال يجلي منذ الصباح عسكريين أصيبوا في غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

مستعمرون يطلقون النار على مزارع ويجبرونه على مغادرة أرضه جنوب نابلس

سرايا القدس: قصفنا تمركزا للآليات العسكرية في جحر الديك

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه 4.6% - 4.8% عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيا وطفلا بالخليل

أكثر من 159 مليون دينار صرفتها الضمان منذ نشأتها على إصابات العمل

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

مشاهد من انزال جوي دقيق نفذته القوات المسلحة الأردنية الليلة الماضية

عاجل

جيش الاحتلال يستهدف مواقع لحزب الله

الإثنين، 25-12-2023 11:53 ص

8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة

Clipboard122


الوكيل الإخباري - ترتكب العديد من النساء خطأ كبيراً عند الخلود إلى النوم ليلاً، دون تنظيف بشرتهن من مستحضرات التجميل وإزالة المكياج بشكل كامل، ما يجعلهن أكثر عرضة للمشاكل والأمراض الجلدية.

ووفق خبراء العناية بالبشرة، تتفاقم العديد من المشاكل بسبب ترك المكياج على البشرة قبل النوم. 
1- يسبب التجاعيد
تُحطم الجذور الحرة البروتينات الأساسية الداعمة للبشرة، مثل الكولاجين، فتسبب ترهل البشرة واسمرارها وإصابتها بالتلف، فتزداد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.
2- بهتان البشرة
إهمال غسل البشرة وتنظيفها قبل النوم، ثم وضع الكريم أو السيروم المناسب لها، يترك قناعاً من خلايا الجلد الميتة بسبب المكياج على سطح البشرة، فتبدو باهتة غير مشرقة.
3- التهاب العين 
احمرار وتهيج وانتفاخ العين، بسبب الكحل أو الماسكارا، التي تسد بصيلات الشعر والغدد في العين، ما يتسبب في دمل العين المؤلم، أو إصابة العين بالعدوى والحساسية الشديدة، وانتفاخات تحت العينين، وظهور الهالات السوداء.
4-  الرؤوس السوداء
النوم بالمكياج هو أكبر سبب للرؤوس السوداء، خاصة بعد وضع كريم أساس ثقيل، ما يتسبب في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر بثور سوداء وبيضاء صغيرة.
5- حب الشباب
إهمال تنظيف البشرة قبل النوم، يقلل سلاسة الدورة الدموية، ويخفض إفراز الوجه دهون بشكل منتظم، ما يتسبب في ظهور حب الشباب، والبثور الحمراء برؤوس بيضاء تحمل عدوى بكتيرية.
6- رموش هشة
النوم بالماسكارا يجعل الرموش هشة ويسبب تساقطها وكسرها بسهولة.
7- جفاف الجلد
وضع الكريم المرطب فوق المكياج، عند النوم، يشكل حاجزاً يعيق وصوله إلى خلايا البشرة وترطيبها، وعند شعور المرأة بالكريم على وجهها، فإن ذلك يعني أنه لن يؤدي عمله كما يجب، بل يجعل البشرة أكثر جفافاً، فيؤدي إلى ظهور التجاعيد.
8- تشقق الشفاه
النوم  دون إزالة أحمر الشفاه، يسبب تشققها، بفعل امتصاصه الرطوبة منها.


نصائح
وينصح الخبراء بتنظيف الوجه من المكياج دائماً قبل النوم، وتنظيف فرش المكياج بانتظام للتخلص من البكتيريا، واستخدام المرطب وواقٍ من الشمس يومياً لمكافحة التقدم في السن، وتجنب الاشتراك في استخدام أدوات التجميل مع الآخرين، لتجنب العدوى.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e85d80d9a5

تعرفي إلى أحدث اتجاهات المكياج لعام 2024

20231212215121240PA

أغرب اتجاهات الجمال لعام 2023

كيفية_جعل_الشعر_ناعم_كالحرير

لشعر كثيف بصحة جيدة ومظهر رائع... إليك طريقة طبيعية مُجربة

4703766-429457144

تصحيح البشرة بالألوان.. طريقة فعالة لإخفاء العيوب

24_0

البوت ذو الأربطة نجم موضة الشتاء

1696f7a4570d4eea422ba05f1917ae18

الأظافر تزهو بالأحمر البوردو في الشتاء

أخبار متعلقة
e85d80d9a5

تعرفي إلى أحدث اتجاهات المكياج لعام 2024

4703766-429457144

تصحيح البشرة بالألوان.. طريقة فعالة لإخفاء العيوب