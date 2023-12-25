8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة

الوكيل الإخباري - ترتكب العديد من النساء خطأ كبيراً عند الخلود إلى النوم ليلاً، دون تنظيف بشرتهن من مستحضرات التجميل وإزالة المكياج بشكل كامل، ما يجعلهن أكثر عرضة للمشاكل والأمراض الجلدية.



ووفق خبراء العناية بالبشرة، تتفاقم العديد من المشاكل بسبب ترك المكياج على البشرة قبل النوم.

1- يسبب التجاعيد

تُحطم الجذور الحرة البروتينات الأساسية الداعمة للبشرة، مثل الكولاجين، فتسبب ترهل البشرة واسمرارها وإصابتها بالتلف، فتزداد علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

2- بهتان البشرة

إهمال غسل البشرة وتنظيفها قبل النوم، ثم وضع الكريم أو السيروم المناسب لها، يترك قناعاً من خلايا الجلد الميتة بسبب المكياج على سطح البشرة، فتبدو باهتة غير مشرقة.

3- التهاب العين

احمرار وتهيج وانتفاخ العين، بسبب الكحل أو الماسكارا، التي تسد بصيلات الشعر والغدد في العين، ما يتسبب في دمل العين المؤلم، أو إصابة العين بالعدوى والحساسية الشديدة، وانتفاخات تحت العينين، وظهور الهالات السوداء.

4- الرؤوس السوداء

النوم بالمكياج هو أكبر سبب للرؤوس السوداء، خاصة بعد وضع كريم أساس ثقيل، ما يتسبب في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر بثور سوداء وبيضاء صغيرة.

5- حب الشباب

إهمال تنظيف البشرة قبل النوم، يقلل سلاسة الدورة الدموية، ويخفض إفراز الوجه دهون بشكل منتظم، ما يتسبب في ظهور حب الشباب، والبثور الحمراء برؤوس بيضاء تحمل عدوى بكتيرية.

6- رموش هشة

النوم بالماسكارا يجعل الرموش هشة ويسبب تساقطها وكسرها بسهولة.

7- جفاف الجلد

وضع الكريم المرطب فوق المكياج، عند النوم، يشكل حاجزاً يعيق وصوله إلى خلايا البشرة وترطيبها، وعند شعور المرأة بالكريم على وجهها، فإن ذلك يعني أنه لن يؤدي عمله كما يجب، بل يجعل البشرة أكثر جفافاً، فيؤدي إلى ظهور التجاعيد.

8- تشقق الشفاه

النوم دون إزالة أحمر الشفاه، يسبب تشققها، بفعل امتصاصه الرطوبة منها.





نصائح

وينصح الخبراء بتنظيف الوجه من المكياج دائماً قبل النوم، وتنظيف فرش المكياج بانتظام للتخلص من البكتيريا، واستخدام المرطب وواقٍ من الشمس يومياً لمكافحة التقدم في السن، وتجنب الاشتراك في استخدام أدوات التجميل مع الآخرين، لتجنب العدوى.

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