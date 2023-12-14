تعرفي إلى أحدث اتجاهات المكياج لعام 2024

الوكيل الإخباري - مع اقترابنا من عام 2024، يستعد عالم المكياج لعام تحولي قادم، إذ يَعِد العام الجديد بأن يكون وقتاً للتجريب والتعبير عن الذات والتركيز المتجدد على الاستدامة، والجماليات المستقبلية والخيارات الصديقة للبيئة.



فيما يلي اتجاهات المكياج التي يتوقع أن تهيمن في عام 2024 :



جمال مفعم بالتكنولوجيا

في عصر تستمر فيه التكنولوجيا في التسلل إلى كل جانب من جوانب حياتنا، فليس من المستغرب أن ينال المكياج أيضاً حصته من هذه التكنولوجيا المستقبلية. وقد تم استخدام منتجات المكياج الذكية، المعتمدة على التكنولوجيا كأجهزة الاستشعار ومصابيح اليد، لإحداث ثورة في صناعة التجميل.





وتهدف منتجات التجميل المعززة بالتكنولوجيا من أحمر الشفاه المتغير اللون إلى العناية الشخصية بالبشرة بناء على البيانات في الوقت الفعلي، إلى تلبية الاحتياجات والتفضيلات الفردية.



جمال دائم وشامل

تقول فنانة المكياج شينا جارج، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة في الطلب على منتجات المكياج النباتية والقابلة لإعادة التدوير.

ومن المتوقع أن تركز العلامات التجارية للجمال على التغليف المستدام، والمصادر الأخلاقية للمكونات، بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الدفع نحو التنوع والشمولية في صناعة التجميل، وستستمر العلامات التجارية في احتضان نماذج متنوعة، وتعزيز تمثيل الجمال الأصيل.

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