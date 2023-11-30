تصحيح البشرة بالألوان.. طريقة فعالة لإخفاء العيوب

الوكيل الإخباري - قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن التصحيح بالألوان " يعني استخدام الكونسيلر الملون لإخفاء عيوب البشرة وفقاً لمبدأ "الألوان المكملة".



وأوضحت البوابة أن استخدام الكونسيلر الأخضر يخفي مواضع الاحمرار، والأصفر لإخفاء الهالات السوداء.

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ويوضع كونسيلر بنفسجي لإخفاء شحوب البشرة، واصفرارها؛ حيث يمنح البشرة إطلالة تشع إشراقا وحيوية.



ويمكن وضع كونسيلر وردي فاتح على عظام الوجنات وظهر الأنف وتحت الحاجبين والزوايا الداخلية للعين.

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