Skin Flooding أحدث الاتّجاهات الشائعة لترطيب البشرة

الوكيل الاخباري - تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في حياتنا، وذلك على مختلف المستويات. فهي تسمح لنا بمشاركة لحظات من حياتنا مع أصدقائنا وزملائنا وأفراد أسرتنا من خلال الصور والفيديوهات التي ننشرها، كما وبمتابعة أخبار النجوم والمشاهير والتعرّف أكثر على حياتهم الشخصية.

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كذلك، تسمح لنا هذه المواقع أو المنصات باستيقاء المعلومات عن شتّى المواضيع، سواء من خلال فيديوهات الخبراء أو محتوى المؤثرين الذين يسلّطون في كل مرة الضوء على صيحة أو اتّجاه معيّن.



وفي الفترة الأخيرة، بشكل خاص على تيك توك، كثر الحديث عن اتّجاه Skin Flooding. فما رأيك أن ندخل معك اليوم أكثر في تفاصيله؟



ماذا يعني اتّجاه Skin Flooding؟









قد يكون هذا الاتّجاه جديداً على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّه ليس كذلك في عالم العناية بالبشرة بل يشكّل على العكس أساساً من أسس الروتين. فـSkin Flooding يعني إغراق البشرة بالكثير من الترطيب، وذلك من خلال استعمال منتجات متتالية تعزّز ترطيب البشرة تماماً، بدءاً من التركيبة الأخفّ وصولاً إلى التركيبة الأفضل. ويهدف ذلك إلى إمداد البشرة بالترطيب الذي تحتاج إليه، ومن ثمّ تطبيق المنتج الذي سيضمن الاحتفاظ بهذا الترطيب وعدم خسارة المياه.



ما هي أنواع البشرة التي تستطيع الاستفادة من اتّجاه Skin Flooding؟



بما أنّ ترطيب البشرة هو خطوة أساسية للجميع، يُعتبر هذا الاتّجاه مناسباً لأي نوع من أنواع البشرة. غير أنّه يفيد بشكل أساسي البشرة الجافة والبشرة الحسّاسة، لا سيّما في حالات انخفاض درجات الحرارة. ولو كانت البشرة جافة، يُنصح باعتماد هذه التقنية مساءً قبل النوم. أمّا في حال كانت البشرة عادية إلى دهنية، فيمكن القيام بها مرّة أسبوعياً. ولو كنت تعانين من البثور، فانتبهي من إثقال البشرة بالكثير من المنتجات إذ قد يؤدي ذلك إلى إغلاق المسام وبالتالي التسبّب بظهور المزيد من الحب.



ما هي فوائد اتّجاه Skin Flooding؟



يمكن تلخيص الفوائد بالنقاط الآتية:



تعزيز قدرة البشرة على امتصاص البشرة والاستفادة من فعاليتها بالكامل



تعزيز تغلغل التركيبات المرطّبة إلى طبقات أعمق من البشرة



الحفاظ على الرطوبة داخل البشرة من دون فقدانها





إليك الخطوات التي عليك اتّباعها لو رغبت في تجربة هذا الاتّجاه:



ابدئي بتنظيف بشرتك جيداً كالعادة، أي بالغسول لتتأكّدي من أنّك تخلّصت من جميع الشوائب والأوساخ المتراكمة على سطحها.



لا تجفّفي بشرتك تماماً، بل اتركيها رطبة قليلاً.



رشّي الرذاذ المرطّب على كامل بشرتك.



انتقلي إلى استعمال تونر أو ماء ميسيلر يناسب نوع بشرتك.



حان وقت تطبيق السيروم، على أن تكون تركيبته مائية، مثل حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد أو الجلسرين

استعملي الكريم المرطّب، وابحثي في التركيبة عن مكوّنات محدّدة مثل السيراميد والتوكوفيرول وزبدة الشيا.



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