مصل فروة الرأس ضروري في روتين العناية بالشعر.. لماذا؟

الوكيل الاخباري - الزيوت والكريمات منتجات نستخدمها يومياً للعناية بجمال الشعر وصحته، لكن ماذا عن الأمصال؟ هل هي ضرورية في تعزيز صحة الشعر؟

أمصال فروة الرأس مصممة خصيصاً لعلاج الجلد على فروة رأسكِ، وتوفر عدداً من المزايا. الإفراط في غسل شعركِ يضر بفروة رأسكِ ويتركها جافة وقاسية، هنا يأتي دور الأمصال التي تحتوي على كل من المواد الطبيعية والكيميائية، لترطيب فروة الرأس وعلاج بعض حالاتها، وهو أمر جيد لصحة الشعر.





إليكِ أهم 5 فوائد لمصل فروة الرأس

اضافة اعلان







1. الترطيب العميق

يمكن أن تساعد أمصال فروة الرأس على ترطيب فروة الرأس ومنع الجفاف والتقشر والحكة.



2. تعزيز نمو الشعر

تحتوي بعض أمصال فروة الرأس على مكونات مثل البيوتين والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تدعم نمو الشعر وتساعد على تحسين الصحة العامة لشعركِ.



3. منع تساقط الشعر

تعمل بعض أمصال فروة الرأس في تنظيم إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي تنتجه فروة الرأس، ويمكن أن يسد بصيلات الشعر ويؤدي إلى تساقط الشعر.



4. الحد من قشرة الرأس

قد تساعد أمصال فروة الرأس بمكونات مثل زيت شجرة الشاي في تقليل أعراض قشرة الرأس، بما في ذلك الحكة والتقشر.



5. تحسين الصحة العامة للشعر

تساعد أمصال فروة الرأس في تغذية وحماية فروة الرأس والشعر، مما يجعلها تبدو وتشعر بصحة أفضل، ويمكنكِ حتى تجربة نمو الشعر الطبيعي من خلال استخدام أمصال تحتوي على مواد طبيعية معززة لنمو الشعر، على سبيل المثال: عشبة الروزماري.





كيف تستخدمين مصل فروة الرأس؟



اتبعي هذه الخطوات لتطبيق مصل فروة الرأس:



الخطوة 1: قبل وضع المصل، يجب عليكِ التأكد من أن الشعر خال من المنتجات والترطيب، لذلك من الأفضل استخدامه بعد الاستحمام.



الخطوة 2: اغسلي شعركِ بشامبو خفيف طبيعي متبوعاً ببلسم، وهنا يكون شعركِ جاهز لتطبيق المصل.



الخطوة 3: عندما يكون شعركِ جافاً تقريباً، ضعي قطرتين إلى ثلاث قطرات من مصل الشعر في راحة يدكِ وافركيها معاً لبضع ثوان لتدفئة المصل.



الخطوة 4: الآن افصلي شعركِ وابدئي في وضع المصل برفق على فروة رأسكِ، لا تفركي المصل بقوة، افعلي ذلك بسلاسة حتى لا تقطعي خصلات شعركِ أثناء التدليك.





الخطوة 5: عند الانتهاء من وضع المصل، دلكيه في فروة الرأس لمدة 10 دقائق على الأقل بأطراف أصابعك بحركة دائرية للتأكد من انتشاره جيداً.



الخطوة 6: قسمي شعركِ إلى أقسام وضعي مصل شعركِ على جميع الأطراف حتى النهاية.



يمكنك استخدامه في الليلة السابقة لغسل شعركِ، ومع ذلك، فإن مصل فروة الرأس خفيف الوزن ويتم امتصاصه بسرعة، لذلك ليس من الضروري شطفه، ومع استخدامه بانتظام، يمكنك ملاحظة فروة رأس صحية ونمو شعر أكثر سمكاً في حوالي 3-4 أسابيع.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج