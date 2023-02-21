هل تعرفين فوائد الفول السوداني لبشرتكِ؟

الوكيل الاخباري - يعتبر الفول السوداني من ألذ الوجبات الخفيفة التي يمكنكِ الاستمتاع بها أثناء الجلوس على الأريكة ومشاهدة فيلمكِ المفضل، كما أنها مليئة بالفوائد المتعلقة بالجمال، حيث تقدم العجائب لبشرتكِ.

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وجد العلماء حديثاً، أن تناول الفول السوداني يعزز جمال البشرة بشكل مُذهل، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والنياسين، وكل هذه الخصائص تساعد البشرة وتحميها من الآثار الضارة للعوامل الخارجية مثل أشعة الشمس والتلوث وعلامات الشيخوخة.





إليكِ 5 فوائد جمالية للفول السوداني قد لا تعرفيها.







1.توهج البشرة



يحتوي الفول السوداني على فيتامين E والمغنيسيوم والزنك، وكل هذه الخصائص يمكن أن تساعدك على محاربة البكتيريا وجعل بشرتك تتوهج، كما تساعد هذه الخصائص إلى جانب النياسين في الفول السوداني على تحسين لون البشرة وملمسها.





2.محاربة الشيخوخة



يساعد الفول السوداني على تقليل التجاعيد والبقع العمرية من خلال تعزيز خلايا الجلد السليمة وتعزيز تدفق الدم إلى بشرتك، ويمكنهم أيضاً زيادة مرونة بشرتك والمساعدة في تقليل التجاعيد.





3.الحماية من الأضرار الخارجية



يعمل تناول الفول السوداني على حماية إضافية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، بجانب العديد من الأمراض الجلدية، نظراً لأنه غني بالفيتامينات C وE، والتي يمكن أن تساعد على محاربة أيونات الجسم غير المستقرة، وبالتالي حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.





4.الوقاية من الالتهابات الجلدية



قد يساعدك تضمين الفول السوداني في نظامكِ الغذائي إلى الحماية من الالتهابات الجلدية وتقليل خطر الإصابة بعدوى جلدية لأنه غني بالزنك الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد على قتل البكتيريا والفطريات الضارة.





5.صحة الشعر والأظافر



يقدم الفول السوداني فوائد لشعركِ وأظافركِ أيضاً، وذلك لأنه غني بالبروتين وفيتامين ب 6 والزنك والحديد. يوفر الفول السوداني العناصر الغذائية الأساسية لشعركِ وأظافركِ، يمكنه أيضاً المساعدة على منع الأظافر الهشة وفقدان الشعر.

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