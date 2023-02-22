شرب الماء أثناء التمرين.. هل هو آمن لكِ أم لا؟

الوكيل الاخباري - يعد ترطيب الجسم أمر حتمي وضروري للبقاء بصحة جيدة، لكن هناك العديد من الأساطير حول تناول الماء أثناء التمرين، ومن أشهرها أن شرب الماء عند التمرين، يجعل أداءك أقل فعالية، فهل هذا صحيح؟





هل شرب الماء أثناء التمرين آمن؟

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البقاء رطبة هو القاعدة الذهبية لنمط حياة صحي وسعيد، يجب أن يضع محبو اللياقة البدنية شرب المياه بمساواة نظامهم الغذائي المغذي، وهذا يؤكد ضرورة شرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين، فهو أمر محوري للغاية.



عندما يمارس الفرد رياضة مكثفة، يفقد كميات كبيرة من الماء وأملاح الجسم بهيئة عرق وتنفس، ولأن الجسم يتكون من 70% من الماء، فهو يحتاج إلى أن يبقى رطباً ليتمكن من أداء التمارين الرياضية بشكل مثالي.



وليس هذا فقط، شرب الماء بين التدريبات للحفاظ على رطوبة جسمكِ يساعد على تجنب تشنجات العضلات والإجهاد الحراري وانخفاض القدرة على التحمل، لكن بدلاً من شرب كميات هائلة من الماء، ينصح باستهلاك كميات صغيرة أو أخذ رشفات من الماء لتجنب الجفاف، وإذا لم تحصلي على ما يكفي من الماء فستصابين بالجفاف وسنظهر أعراضه على شكل جفاف الفم والشفتين والشعور بالدوار والتعب.



يوصي المجلس الأميركي للتمارين الرياضية بشرب هذه الكمية من الماء أثناء ممارسة الرياضة:



· 500 إلى 600 مل من السوائل قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التمرين.

· 230 مل من السوائل قبل 20 إلى 30 دقيقة من بدء التمرين.

· 300 مل من السوائل كل 10 إلى 20 دقيقة أثناء التمرين.

· 230 مل من السوائل بعد التمرين.











فوائد تناول الماء أثناء التمرين



يسمح الماء الكافي في جسمكِ أثناء التمرين بما يلي:

· حماية العمود الفقري والأنسجة الحساسة.

· ضمان انتظام حركات الأمعاء والبول.

· تنظيم درجة حرارة الجسم.

· تحسين وحماية المفاصل الدهنية.

· تحسين جودة البشرة.

· تحسين وظائف الكلى.

· إزالة السموم من جسمك من خلال التبول والتعرق وحركات الأمعاء.





تأكدي من تجنب هذه الأخطاء أثناء شرب الماء:



1. شرب الماء أثناء الوقوف:

هذه هي الطريقة الخاطئة لشرب الماء لأنها تعرض صحتك للخطر مما يؤدي إلى مشاكل في الرئة ومشاكل في الكلى وعسر الهضم والتهاب المفاصل.



2. إضافة المحليات الاصطناعية إلى الماء:

على الرغم من أن المحليات الاصطناعية لا تحتوي على سعرات حرارية، إلا أنها يمكن أن تسبب زيادة الوزن، كما أنها تجفف جسمكِ، بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنبِ السوائل مثل الكافيين أو المشروبات الغازية بشكل صارم قبل وأثناء جلسات التمرين.



3. شرب الكثير من الماء:

عند ممارسة الرياضة، قللي من استهلاكك للمياه، لتجنب عدم الشعور بالراحة في الجهاز الهضمي.



4. تناول الماء بسرعة:

أثناء ممارسة الرياضة، قد تحاولين شرب الماء في أسرع وقت ممكن، لكن ذلك يمكن أن يتسبب في تراكم الشوائب أسفل الكلى والمثانة، لذا اشربي ببطء وخذي رشفات صغيرة.



5. شرب الماء البارد:

يمكن لشرب الماء البارد أن يؤخر ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء جلسات التحمية والرياضة، خاصة إذا شربته قبل التمرين أو أثناءه، لذلك ينصح باستهلاك الماء الفاتر فقط.

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