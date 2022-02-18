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الجمعة، 18-02-2022 06:00 م

أبو صعيليك: الاستثمار العراقي جزء مهم في الاقتصاد الوطني

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الوكيل الإخباري - التقى الوفد النيابي المشارك في مؤتمر "بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام" في نيويورك، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد.اضافة اعلان


وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وامكانية التعاون البرلماني وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

ووجه رئيس الوفد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، الدعوة لنظيره العراقي، وعدد من رؤساء اللجان في مجلس النواب العراقي، المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار والسياحة والطاقة، للمشاركة في المؤتمر البرلماني الذي تنوي تنظيمه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الصيف المقبل.

وقدم زيادين التهاني لرئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي على نجاح الانتخابات العراقية الأخيرة.

وأكد أهمية الاستقرار في العراق الشقيق، واعتباره قاطرة للاصلاح في المنطقة.

واستعرض زيادين ابرز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 

كما أكد على الاصلاحات السياسية التي يقوم بها الاردن بالتوازي مع ورشة العمل الاقتصادية والتي دعا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني.

من جهته، اكد عضو الوفد النيابي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير أبو صعيليك أهمية تحديث البيئة الاستثمارية في الاردن من خلال قانون تحديث البيئة الاستثمارية الذي تتباحث الحكومة فيه حاليا تمهيدا لارساله الى مجلس النواب ليتم مناقشته واقراره .

واشار بهذا الصدد الى ان هذا القانون جاء من اجل تحفيز البيئة الاستثمارية، وتمكين الاستثمارات وجلب المزيد منها، وتذليل العقبات أمام المستثمرين حيث سيسهل على المستثمرين العراقيين في الاردن جميع الاجراءات المتعلقة بعملهم، مشددا على ان الاستثمار العراقي بالمملكة جزء مهم من منظومة الاقتصاد الوطني.

فيما أكد عضو الوفد النائب جعفر ربابعة اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وبغداد وتبادل الخبرات البرلمانية، داعيا الى ضرورة تسريع المشاريع المشتركة بين البلدين وخاصة مشروع الربط الكهربائي.

 




 

 


 

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