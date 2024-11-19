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أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب دائم النواب
رئيس مجلس النواب في أول اجتماع لمكتب دائم النواب
الثلاثاء، 19-11-2024 02:56 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للمكتب الدائم، موجهاً باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والإعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين وإلقائه خطبة العرش السامي.

وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش السامي بناءً على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيداً لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك، كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.

و توافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الإثنين والأربعاء الساعة (10.30) صباحاً، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.

وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدي رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.
 
gnews

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