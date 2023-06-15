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إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

الخميس، 15-06-2023 02:28 م

إرجاء اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد

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الوكيل الإخباري - تأجل اجتماع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس اللجنة الماليه ورؤساء لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية السابقين لمناقشه البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد.

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وكذلك اجتماع الصفدي مع اللجنة الإدارية لمناقشة البرنامج التنفيذي لتحديث وتطوير القطاع العام إلى الأحد المقبل.


وأرسلت الأمانة العامة دعوات جديدة للاجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة الملفات المطروحة من تحديث اقتصادي وإداري لا سيما وأنها تشغل المساحة الأكبر من النقاش العام في الآونة الأخيرة.


وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أعلنت عن اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.


وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، أولويات تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة للأعوام 2023- 2025، في المجالات كافة.

 




 

 


 

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