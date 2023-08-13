اجتماع تنظيمي للقيادات الشبابية في حزب الاتحاد الوطني الأردني يشدد على خطط الاستقطاب المتنوعة لمختلف المناطق

الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعًا تنظيميًا مميزًا في مقره الرئيسي بعمان، جمع قيادات الشباب والمؤثرين من مختلف مناطق المملكة من أعضاء الحزب. تم خلال هذا الاجتماع التباحث حول استراتيجيات الاستقطاب الملائمة لكل منطقة بناءً على احتياجاتها وتطلعاتها الخاصة.



تتجسد هذه الخطوة في إطار جهود الحزب لتوجيه رسالته وبرامجه إلى الجماهير المحلية بشكل فعّال وملائم. تمحورت المناقشات حول الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق تأثير أكبر في كل منطقة، مع التركيز على متطلبات واحتياجات السكان المحليين.



أشارت القيادات الشبابية إلى أهمية معرفة التفاصيل الدقيقة لكل منطقة، مثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضبط برامج الاستقطاب والتواصل بشكل فعّال. تم تقديم نماذج ناجحة سابقة لأنشطة الاستقطاب من مختلف المناطق للتعلم منها وتبني استراتيجيات جديدة.





في خطوة مبتكرة تهدف إلى توسيع قاعدة الدعم والتوجيه، قام حزب الاتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع المؤثرين المحليين من أعضاء الحزب بتشكيل فرق توجيه خاصة. تهدف هذه الفرق إلى استقطاب أعضاء جدد في مناطقهم المحلية، بناءً على تفاهمهم العميق لاحتياجات المجتمعات المحلية.



على هامش الاجتماع، أكدت قيادة الحزب على أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب والمؤثرين، وتوجيه جهودهم نحو تعزيز التواصل مع المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي. وأعربت عن تفاؤلها بأن هذا الاجتماع سيسهم في تحقيق أهداف الحزب بشكل أفضل من خلال التواصل المباشر مع المناطق المختلفة.



وفي ختام الاجتماع، أكدت القيادة الحزبية على أهمية تكييف استراتيجيات الاستقطاب وفقًا لاحتياجات كل منطقة بشكل فردي، مع الحفاظ على القيم والمبادئ العامة للحزب. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لتحقيق تواصل فعّال وتعزيز التواجد الميداني للحزب في جميع أنحاء المملكة.

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