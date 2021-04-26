اقتصاد النواب تقر مواد بمعدل الشركات



الوكيل الاخباري -

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اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021، وتأجيل إقرار بقية المواد لمزيد من الدراسة والبحث.وقال أبو حسان بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين مها علي والعدل احمد الزيادات ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، لن نتوانى عن إقرار أي تشريع يرفع من تصنيف الأردن ويوفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات عن طريق تبسيط الإجراءات لتصبح أكثر مرونة.