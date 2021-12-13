الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 01:30 م

"البرنامج النيابية" تؤكد أهمية العمل الكتلوي البرامجي للنهوض بالأداء التشريعي والرقابي

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الوكيل الإخباري - عقدت كتلة البرنامج النيابية، اجتماعًا بدار مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي عماد العدوان، ناقشت خلاله خطة عملها في المرحلة المقبلة.

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وأكد العدوان، في مستهل الاجتماع، ضرورة العمل الكتلوي البرامجي للنهوض بالأداء التشريعي والرقابي، ترجمة للرؤى الملكية السامية بهذا الشأن، مشددًا على أهمية التعاطي مع القضايا الوطنية بكل حرص واهتمام. 


وتوافقت الكتلة، على وضع برنامجها وآليات عملها، بحسب العدوان الذي لفت إلى أن النهج المؤسسي حيال القضايا العامة هو الهدف الذي تسعى إليه الكتلة.

من جهتهم، طرح أعضاء الكتلة جملة من الأفكار والآراء التي تصب في المصلحة العامة، مؤكدين أهمية تبني السياسات والبرامج التي تخدم المسيرة الوطنية وتحقق الإصلاح الشامل الذي ينشده جميع المواطنين.


وأشاروا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لجميع الملفات الضاغطة على عصب الحياة العامة للمواطنين.

 




 

 


 

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