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الأربعاء، 03-08-2022 02:43 م

"البرنامج النيابية" تؤكد أهمية العمل الكتلوي التشاركي

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الوكيل الإخباري - أكدت رئيس كتلة البرنامج النيابية النائب فايزة عضيبات، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، اهمية العمل الكتلوي التشاركي تجاه الدور المناط بالنواب تشريعيا ورقابيا. 

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وأشارت عضيبات بحضور أعضاء الكتلة النواب: دينا البشير وخير أبو صعيليك وسليمان أبو يحيى وعمر النبر وزيد العتوم، إلى ضرورة البناء على إنجازات الكتلة السابقة، لافتة إلى أن الانسجام بين "البرنامج النيابية" والكتل النيابية الأخرى من شأنه توحيد الجهود بما ينعكس على مستوى الانجاز المنشود ولا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي. 


وحسب بيان صحفي أصدرته الكتلة اليوم، فإنه تم خلال الاجتماع بحث خطة عمل "البرنامج النيابية" تجاه مشاريع القوانين المحالة على جدول أعمال المجلس للدورة الاستثنائية الحالية. 


من جانبهم، عرض أعضاء الكتلة مقترحاتهم حيال التعامل مع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، مؤكدين ضرورة الوصول لوجهات نظر متقاربة للخروج بمواقف موحدة تخدم العملية التشريعية للدورة الاستثنائية الحالية.

 




 

 


 

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