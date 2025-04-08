"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الأردني، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على آلية عملها في صناعة الأخبار من خلال كوادرها الصحفية وشبكة مراسليها المنتشرين في مختلف محافظات المملكة، وشمولية تغطيتها ونقلها إلى جمهور المتلقين، وتوضيح الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، والتحديات التي تواجه عملها في إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الوطنية.

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وأكد رئيس اللجنة النائب فراس القبلان، بحضور الأعضاء النائب الدكتور محمد السبايلة، والنائب الدكتور جهاد عبوي، أهمية دور (بترا) في إدارة المشهد الإعلامي الرسمي، وإبراز الهوية الوطنية، والتصدي للإشاعات المضللة في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.



وبين أعضاء اللجنة أن الوكالة جزء رئيس من الصحافة التي تمثل السلطة الرابعة، وتنقل الأخبار والمعلومات بشفافية ومصداقية ودقة متناهية، وهي مؤسسة رائدة في تقديم المواد الإعلامية التي يشار إليها بالبنان، مثمنين جهود كوادرها وتفانيهم بالعمل لعكس المشهد الرسمي والحقيقي للواقع السياسي والاقتصادي والإداري والثقافي للدولة الأردنية.



وأشاروا إلى أهمية مواكبة الوكالة للتحول الرقمي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الصحفية، والتي أصبحت ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا الحديثة، لما له من دور في تحسين جودة المحتوى الإعلامي، وسرعة نقل الحقائق للجمهور.



وأكدوا أن الدولة الأردنية شجرة وارفة بفضل مؤسساتها الوطنية وأجهزتها الأمنية في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته وحنكته التي نهضت بالأردن والأردنيين على الصعد كافة، وترجمة ذلك من خلال منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وثمنوا دور الإعلام الوطني في نقل الحقائق حول القضية الفلسطينية، ومحاربة الإشاعات المغلوطة حولها، وتأكيد الموقف الأردني الثابت في دعم القضية والوقوف في صف الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم فيما يواجهونه من عدوان غاشم على قطاع غزة والضفة الغربية.



من جهتها، ثمنت مدير عام الوكالة فيروز مبيضين، بحضور مساعد المدير العام للشؤون الصحفية الدكتور فايز الجبور ومدراء المديريات في الوكالة، زيارة لجنة التوجيه الوطني واطلاعهم على آلية عمل الوكالة والتحديات التي تواجهها، في إطار التكامل في العمل بين مؤسسات الدولة والبناء عليه.



وأوضحت مبيضين دور الوكالة في ضبط المحتوى الإعلامي وتحسين جودته وتقديم الرواية الرسمية بشكل دقيق وموضوعي، مثمنة جهود الزميلات والزملاء في الوكالة وحرصهم على ممارسة العمل الصحفي والإداري ضمن أفضل المعايير المهنية.