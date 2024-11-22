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الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الجمعة، 22-11-2024 09:39 م
الوكيل الإخباري-  رجح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن تقدم حكومة الدكتور جعفر حسان، بيان الحصول على ثقة المجلس، خلال الأسبوع الحالي.اضافة اعلان


وقال الصفدي، إنّ خطابات النواب ردًا على بيان الثقة للحكومة تبدأ يوم الاحد بعد المقبل الموفق 30 تشرين ثاني الحالي.

وأشار إلى أنّ الأداء الحكومي حتى اللحظة، يتسم بالميدان والقرب من الناس، على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومختلف وزراء حكومته. 
 
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