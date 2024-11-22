الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل

وقال الصفدي، إنّ خطابات النواب ردًا على بيان الثقة للحكومة تبدأ يوم الاحد بعد المقبل الموفق 30 تشرين ثاني الحالي.
وأشار إلى أنّ الأداء الحكومي حتى اللحظة، يتسم بالميدان والقرب من الناس، على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومختلف وزراء حكومته.
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