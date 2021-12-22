الحكومة: رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات منع الإغلاقات

الوكيل الإخباري - قال وزير التخطيط ناصر الشريدة، إن الأردن مرّ في عامين استثنائيين، ولا زالت الجائحة تؤثر على الأردن.

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وأوضح الشريدة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن الجائحة أثرت على كافة المؤشرات الاقتصادية في الأردن، وأثرت على معدلات البطالة بحيث وصلت لمستويات غير مسبوقة.



وأشار إلى أن قطاع السياحة والنقل من أبرز القطاعات المتضررة بشكل واضح من الجائحة.



ولفت إلى أن الحكومة بذلت جهدها خلال المرحلة الماضية، واجتهدت في التعامل مع الوباء بطريقة مميزة، بحيث ضاعفت استيعاب القطاع الصحي من المرضى.



وأشار إلى أن الحكومة لم تبخل في الانفاق الرأسمالي على القطاع الصحي، خلال الجائحة، بالإضافة إلى الاعتماد على برنامج تطعيم مميز، ولم يفرق بين المواطن واللاجئ والمقيم فيما يتعلق بالتطعيم.



واعتبر أن رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ساهم بعدم اللجوء لأي اغلاقات بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

