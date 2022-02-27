الخارجية النيابية: نتابع الأوضاع في أوكرانيا وإغلاق الأجواء صعّب إرسال طائرة إجلاء

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا استمرار الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وقال حينا لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ما زالت تراقب الأوضاع في أوكرانيا، مضيفا أنه من الصعب إرسال طائرة لإجلاء الأردنيين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران المدني وصعوبة التنقل حيث تم بحث هذا الإجراء مسبقا مع وزارة الخارجية.



وأشار إلى عدم وجود ممرات آمنة تسمح بالتنقل الآمن في أوكرانيا.



واعتبر حينا أنه لا داعٍ لعقد جلسة طارئة تحت قبة البرلمان لبحث أوضاع الأردنيين في أوكرانيا والأزمة هناك.



وحث النائب المواطنين هناك على التسجيل على المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية مؤخرا، محملا الأردنيين غير المسجلين المسؤولية في حال عدم القدرة على الاتصال بهم.



وكانت وزارة الخارجية دعت المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم.



ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا نحو 2600 مواطن أردني بينهم 727 طالبا يدرسون في جامعات بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الخارجية.



