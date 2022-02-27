الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 03:46 م

الخارجية النيابية: نتابع الأوضاع في أوكرانيا وإغلاق الأجواء صعّب إرسال طائرة إجلاء

76642964-3a89-4aeb-90f5-8955510c13f0


الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلدون حينا استمرار الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

اضافة اعلان


وقال حينا لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ما زالت تراقب الأوضاع في أوكرانيا، مضيفا أنه من الصعب إرسال طائرة لإجلاء الأردنيين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران المدني وصعوبة التنقل حيث تم بحث هذا الإجراء مسبقا مع وزارة الخارجية.


وأشار إلى عدم وجود ممرات آمنة تسمح بالتنقل الآمن في أوكرانيا.


واعتبر حينا أنه لا داعٍ لعقد جلسة طارئة تحت قبة البرلمان لبحث أوضاع الأردنيين في أوكرانيا والأزمة هناك.


وحث النائب المواطنين هناك على التسجيل على المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية مؤخرا، محملا الأردنيين غير المسجلين المسؤولية في حال عدم القدرة على الاتصال بهم.


وكانت وزارة الخارجية دعت المواطنين الأردنيين الموجودين في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم.


ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في أوكرانيا نحو 2600 مواطن أردني بينهم 727 طالبا يدرسون في جامعات بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الخارجية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A9908

الأعيان يقرّ بالأغلبية موازنة 2022 كما وردت من النواب

1645969476683

القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب

WhatsApp Image 2022-02-27 at 2.31.11 PM

العمل النيابية ستبحث التحديات التي تواجه قطاع استقدام العاملين

0L5A0438

الخصاونة: الشباب هم عماد المستقبل

271798784_231510115826883_2150258550676856204_n

الأعيان يواصل في جلسة مسائية مناقشة موازنة 2022

WhatsApp Image 2022-02-27 at 12.05.33 PM

توصية بزيادة تشغيل المعلمين.. ورفع سن متقاعدي الضمان إلى 63 عاما

أخبار متعلقة
220221015463556738217

سؤال نيابي للحكومة حول خطط إخلاء الأردنيين من أوكرانيا

WhatsApp Image 2022-01-31 at 2.47.56 PM (1)

الإدارية النيابية تمهل العمل للبت بقرار انتداب موظفين للمهنية والتقنية

272847685_319936193509150_2002256494705140521_n

العدالة النيابية تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ60

WhatsApp Image 2022-01-31 at 3.05.48 PM

الحريات النيابية تنقل مطالب متضرري الجلوة العشائرية لوزير الداخلية

1202230195349940619322

مطالبة نيابية بتمديد الكهرباء عبر الكابلات الأرضية

1220212822918665752410

العياصرة يدعو لتحويل ملف انقطاعات الكهرباء إلى القضاء