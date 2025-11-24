الإثنين 2025-11-24 04:24 م
 

الخرابشة: الشركة المحال إليها أعمال استغلال النحاس حققت الشروط

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة
 
الإثنين، 24-11-2025 01:57 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن الشركة المحال إليها أعمال تقييم واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة حققت الشروط اللازمة وفق التشريعات المعمول بها ونظام العرض المباشر.اضافة اعلان


وأوضح الخرابشة في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية، ردا على تساؤلات نيابية "مشككة" بشأن العمر التأسيسي للشركة، أنها شركة قديمة ومعروفة وأثبتت شروط الخبرة الفنية والملاءة المالية.

وعن حداثة تأسيسها، بيّن الخرابشة أن القانون يشترط على المستثمر الأجنبي تسجيل شركة محلية، مؤكدا أن هذا ما ألبس على المراقبين بأنها حديثة العهد.

جاء ذلك خلال مناقشة النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقها لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة