القاضي ينعى الخريشا والملكاوي

11:32 ص

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين النائبين السابقين جمال حديثه الخريشا وعلي الملكاوي.





وقال القاضي: قبل أيام فقدنا زميلين عزيزين خدما الوطن في مجالس نيابية سابقة، فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى معالي الأخ جمال حديثه الخريشا عضو مجلسي النواب الحادي عشر والثاني عشر، وقد كان رحمه الله مثالاً في العطاء والنبل وصاحب خلق رفيع، وسار على نهج قوامه الحكمة والرأي السديد وكان صوتاً للناس وقريباً منهم، ومضى على طريق الاستقامة، تاركاً أثراً طيبا، في مختلف المواقع التي تقلدها.



وتابع القاضي: كما انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأخ علي الملكاوي، الزميل في مجلس النواب السادس عشر وقد جسد معنى العطاء والعمل المخلص، وترك أثراً وبصمة لدى كل من عرفه.



وختم بالقول: الرحمة لروح الزميلين اللذين كانا بالفعل مثالاً في الإخلاص للوطن والملك وأبناء شعبنا العزيز، والعزاء والمواساة لأهلهم الكرام، وانا لله وانا اليه راجعون، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة .