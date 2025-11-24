الجلسة الخامسة للنواب.. 11 مشروع قانون على طاولتهم وحسم رئاسة اللجان الاثنين

05:34 ص

الوكيل الإخباري- يحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الـ20 (11) قانونا لمناقشتها، عند الحادية عشرة من يوم الاثنين في الوقت المقرر فيه انتخاب رئيس للجنة المالية النيابية. اضافة اعلان





ومن أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول النواب، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، ومشروع قانون الغاز لسنة 2025.



كما تضمن الجدول مشاريع أخرى، كمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.



إضافة إلى مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، ومشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.



