وزير الأوقاف: صندوق الحج يتمتع بمجلس إدارة مستقل ولا يتبع لمجلس الأوقاف

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة
 
الإثنين، 24-11-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن صندوق الحج يتمتع بمجلس إدارة مستقل ولا يتبع لمجلس الأوقاف.اضافة اعلان


وأشار الوزير الخلايلة خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أن ما ورد في مداخلة النائب علي الخلايلة حول اللجنة المكوّنة من 14 شخصا "غير مقبول"، إذ تضم اللجنة شخصيات علمية ووطنية بارزة، بينها قاضي القضاة ومفتي المملكة وإمام الحضرة الهاشمية، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات رسمية مثل أمانة عمّان ووزارات التربية والداخلية والجهات الرقابية.

وكان النائب علي الخلايلة انتقد تشكيلة مجلس الأوقاف الإسلامي الذي يدير ما يقارب 800 مليون دينار من أموال الأوقاف، معتبرًا أن التشريع الحالي "ركيك" وغير مقبول، مقترحا إنشاء بنك إسلامي يتولى إدارة تلك الأموال.

وتساءل النائب الخلايلة عن طبيعة المكافآت التي تتقاضاها اللجنة المكونة من 14 عضوا، وعن أسباب وجود ممثلين لوزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية وأمانة عمّان ضمن الجهة التي تتولى استثمار أموال الأوقاف.

وأحال النواب مشروعي قانونين معدلين لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 إلى اللجنة القانونية.
 
 
