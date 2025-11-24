الإثنين 2025-11-24 04:24 م
 

من بينها "شي ان" .. قرار حكومي بشأن الطرود البريدية يثير الجدل ..!

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد النائب عوني الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن فرض ضريبة بنسبة 16% على الطرود البريدية يعد إجراءً غير دستوري .اضافة اعلان


وأوضح الزعبي أن أي ضريبة يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح ، مشيرًا إلى أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار يمثل  تعديًا على صلاحيات مجلس النواب ، لأن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت في بيان الموازنة  عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنها قامت بفرض ضريبة على الطرود البريدية، مؤكدًا أن أي ضريبة جديدة يجب أن تُقر تحت قبة البرلمان  وليس من خلال قرارات مجلس الوزراء.
 
وقالت دائرة الجمارك الثلاثاء الماضي، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.
 
 
