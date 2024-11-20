الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، شكلت خارطة طريق سيسير المجلس على هديها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. اضافة اعلان





تصريحات الصفدي جاءت خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الرد على خطبة العرش، واختار خلالها أعضاء اللجنة بالتزكية النائب زهير محمد الخشمان رئيسا لها، والنائب بيان المحسيري مقرراً للجنة.



وقال الخشمان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بعد اختياره رئيساً لها إن اللجنة أمام مسؤولية صياغة رد يعبر عن إرادة المجلس بالسير قدماً في تنفيذ مضامين خطبة العرش السامي، وإيمان أعضائه كافة بأن خدمة الأردن وأبناء شعبنا العزيز هي غاية العمل.



وضمت لجنة الرد على خطبة العرش السامي إضافة لرئيسها زهير الخشمان والمقرر بيان المحسيري كل من النواب: عطا الله الحنيطي، حسين العموش، إبراهيم الصرايرة، محمد سلامة الغويري، مالك الطهراوي، عبد الحليم العنانبة، يوسف الرواضية، محمد الجراح، بدر الحراحشة، عبد الهادي البريزات.