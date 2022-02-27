الخصاونة: الشباب هم عماد المستقبل

الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، يسار الخصاونة، أن الشباب هم عماد المستقبل، ويتلقون الدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، في مختلف المجالات.

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وقال الخصاونة خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، بعدد من طلبة مبادرة "ابن بلدي" في جامعة اليرموك، إنه تم الاستماع من الطلبة بشأن تلك المبادرة وأهدافها والنشاطات التي تقوم بها، مبينا أن اللجنة ستعمل على تقديم كل الدعم للمبادرة والقائمين عليها وتذليل العقوبات أمامهم.



من جهتهما، اكد النائبان أحمد الخلايلة وأسماء الرواحنة، أهمية المبادرة في دعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم.



بدورهم، عرض الطلبة الحضور، أبرز النشاطات التي تقوم بها المبادرة، كخلق فرص عمل ريادية بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الانتاجية في مختلف المجالات.



وقالوا إن مبادرة "ابن بلدي" انطلقت من عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، بعد تلقي القائمين عليها العديد من التدريبات من برنامج "انا مشارك"، التابع لمؤسسة ولي العهد.



