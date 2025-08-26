السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتؤكد دعمها لوحدة أراضيها

وشددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم (الثلاثاء)، على دعم السعودية الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها.
وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لأية دعوات انفصالية تستهدف تقسيم سوريا، داعية جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف من أجل استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"
-
إسبانيا.. إصابة أكثر من 100 سائح بينهم أطفال بتسمم غذائي في فندق شهير
-
ترامب يهدد بفرض المزيد من الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية
-
أستراليا تطرد السفير الإيراني
-
ما الصورة التي ستظهر على الليرة السورية بدل صورة الأسد؟
-
ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل
-
روبيو يبحث مع نظرائه الأوروبيين الحرب في أوكرانيا
-
الحكومة الروسية تقترح الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب