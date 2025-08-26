السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتؤكد دعمها لوحدة أراضيها

12:35 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وللقانون الدولي، وللاتفاق المبرم عام 1974م لفض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وذلك في ظل ما تشهده محافظة السويداء من توترات متصاعدة. اضافة اعلان





وشددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم (الثلاثاء)، على دعم السعودية الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها.



وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لأية دعوات انفصالية تستهدف تقسيم سوريا، داعية جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف من أجل استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.